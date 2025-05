Marco Rossetti: il talento poliedrico tra cinema, musica e autenticità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marco Rossetti, attore e cantautore, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico durante il Riviera International Film Festival, dove ha partecipato a un talk intitolato “La serialità televisiva ha una nuova star”. Con il suo approccio genuino e autoironico, Rossetti ha condiviso momenti della sua vita professionale e personale, intrattenendo i presenti con aneddoti e performance musicali. La sua capacità di comunicare in modo diretto e senza filtri ha reso facile per il pubblico identificarsi con lui, creando un’atmosfera di empatia e connessione.

La commedia romantica “Costanza”

Marco Rossetti è attualmente protagonista della serie “Costanza”, diretta da Fabrizio Costa, dove recita accanto a Miriam Dalmazio. Questa commedia romantica è stata presentata come un’opportunità per l’attore di esplorare un nuovo genere dopo aver recitato in produzioni più drammatiche come “Un passo dal cielo” e “Black Out”. Rossetti racconta di come il produttore Massimo Del Frate lo abbia contattato, esprimendo il desiderio di averlo nel cast. La trama, che ruota attorno a un uomo che si ritrova con una figlia di sei anni, offre una miscela di leggerezza e profondità emotiva, permettendo a Rossetti di affrontare tematiche complesse.

L’attore ha descritto il suo approccio al personaggio, sottolineando come la commedia non sia solo divertente, ma anche capace di toccare corde emotive profonde. “Costanza” si basa su un romanzo di Alessia Gazzola, il quale ha fornito una base solida per la creazione di un personaggio femminile ben sviluppato e complesso. Rossetti ha trovato in questo progetto una nuova sfida, che lo ha portato a confrontarsi con le sue emozioni e a riflettere sulla sua carriera.

La musica come espressione personale

All’interno della serie “Costanza”, Marco Rossetti ha inserito una canzone da lui scritta e interpretata, intitolata “Sei bella”. Questo brano è nato da un’esperienza emotiva intensa, legata alla relazione tra i personaggi di Costanza e Marco. L’attore ha raccontato come la scrittura della canzone sia avvenuta durante le riprese di “Un passo dal cielo”, quando ha sentito il bisogno di esprimere le sue emozioni attraverso la musica.

Rossetti ha contattato il produttore Massimo Del Frate per condividere il suo brano, e la reazione di Del Frate è stata positiva, portando alla decisione di includere la canzone nella colonna sonora della serie. Questo passo ha rappresentato per Rossetti un’importante evoluzione nella sua carriera, trasformando la sua passione per la musica in una vera e propria professione. La sua umiltà emerge anche in questo contesto, poiché l’attore si sente ancora in fase di crescita e apprendimento nel mondo della musica.

Un percorso artistico tra teatro e televisione

Marco Rossetti ha costruito la sua carriera nel corso di oltre vent’anni, alternando ruoli in teatro, cinema e televisione. La sua passione per la musica è sempre stata presente, ma ha preso forma concreta solo negli ultimi anni. Ricorda di aver scritto la sua prima canzone come omaggio a un amico scomparso, un gesto che ha segnato l’inizio del suo percorso musicale. Dopo un periodo di pausa durante l’adolescenza, ha ripreso a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, integrando questa passione con la sua carriera di attore.

Nel 2018, Rossetti ha presentato uno spettacolo di teatro canzone intitolato “Malatto Unico”, che ha ricevuto riscontri positivi e ha attirato l’attenzione di produttori musicali. Nonostante il suo successo, Rossetti rimane umile e riconosce il valore del lavoro di chi ha fatto della musica la propria vita. A breve, il suo nuovo brano “Occhiguai” sarà accompagnato da un video che si presenta come un cortometraggio, segnando un ulteriore passo nella sua carriera musicale.

L’accettazione della fallibilità

Marco Rossetti affronta con sincerità il tema della fallibilità, un argomento che considera delicato e personale. L’attore ha condiviso come l’accettazione dei propri limiti e delle proprie insicurezze sia stata fondamentale per il suo percorso professionale. Ha parlato dell’importanza di affrontare i rifiuti e le critiche, sottolineando come ogni “no” possa rappresentare un’opportunità di crescita e riflessione.

Rossetti ha spiegato che i rifiuti possono essere dolorosi, ma offrono anche la possibilità di guardarsi dentro e di migliorarsi. La sua attitudine verso il feedback è positiva, poiché considera costruttivo il parere di chi stima. Nonostante i successi ottenuti, l’attore si definisce ancora in fase di evoluzione, rifiutando l’etichetta di “grande” e mantenendo un approccio umile nei confronti della sua carriera.

Sognare e osare nella carriera

Nel corso della sua carriera, Marco Rossetti ha affrontato diverse sfide, iniziando a lavorare come cameriere per finanziare i suoi studi di recitazione. Ha rivelato che i suoi genitori lo hanno incoraggiato a seguire le proprie passioni, ma con la consapevolezza che il percorso non sarebbe stato facile. Rossetti crede fermamente nell’importanza di osare e di perseguire i propri sogni, anche di fronte alle difficoltà.

La sua esperienza dimostra che, nonostante le paure e le incertezze, è fondamentale mantenere la concentrazione sugli obiettivi. L’attore invita a non lasciarsi scoraggiare dai fallimenti, ma piuttosto a considerarli come parte integrante del percorso verso il successo. La sua determinazione e il suo impegno nel perseguire la carriera di attore e cantautore sono un esempio di come la passione e la perseveranza possano portare a risultati significativi.

