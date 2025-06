Marco Liorni torna alla conduzione di Chi può batterci? con una nuova puntata ricca di sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il sabato sera di Rai 1 si prepara a regalare emozioni con la nuova puntata di Chi può batterci?, il popolare game show condotto da Marco Liorni. In questa edizione, il presentatore non solo guiderà il programma, ma parteciperà anche come concorrente, rendendo l’appuntamento ancora più coinvolgente. La trasmissione, che unisce celebri volti del mondo dello spettacolo e membri del pubblico, ha già dimostrato di saper intrattenere con un mix di leggerezza e competizione.

I protagonisti della seconda puntata

La prima puntata, andata in onda il 7 giugno 2025, ha registrato un buon successo, con 1.860.000 telespettatori e uno share del 13.80%. Sebbene non abbia superato il risultato del pilot trasmesso lo scorso settembre, Marco Liorni ha comunque saputo attrarre un pubblico affezionato, pronto a seguire la seconda puntata prevista per sabato 14 giugno.

Il jackpot accumulato, che ammonta a 40.000 euro, non è stato vinto nella prima puntata, creando così un’aspettativa maggiore per la sfida successiva. La squadra VIP, che affiancherà Liorni, è composta da nomi noti: Elettra Lamborghini, nota per la sua personalità vivace, il leggendario tennista Adriano Panatta, il comico Roberto Lipari, l’attore e doppiatore Riccardo Rossi e la celebre Paola Barale, una delle figure più amate della televisione italiana.

La sfida e l’ambito jackpot

Il format di Chi può batterci? si distingue per il suo intrattenimento leggero ma stimolante, perfetto per le serate estive. Marco Liorni, uno dei volti più rappresentativi di Rai, guiderà i concorrenti attraverso una serie di round che metteranno alla prova la loro cultura generale, logica e attualità, alternando prove inaspettate che richiederanno prontezza e intuito.

La tensione aumenta nella fase finale della puntata, dove il concorrente migliore avrà l’opportunità di affrontare i sei VIP in un duello decisivo. Solo sconfiggendo tutti i membri della squadra potrà aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro. Questa parte del gioco richiede risposte numeriche aperte, dove precisione e intuizione sono fondamentali. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà Franky, la voce fuori campo che è diventata un elemento iconico del programma.

Dettagli sulla messa in onda e il futuro di Marco Liorni

L’appuntamento con la seconda puntata di Chi può batterci? è fissato per sabato 14 giugno alle 21:25 su Rai 1, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay. Le prime due puntate saranno disponibili on demand, permettendo agli spettatori di recuperarle nei giorni successivi. La stagione culminerà con un gran finale, previsto per sabato 21 giugno.

Dopo la conclusione del programma, Marco Liorni ha espresso il desiderio di prendersi una pausa dal piccolo schermo. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Ho una lunga lista di cose da fare. La cosa più importante è stare vicino ai miei figli e a mia moglie. Negli ultimi mesi sono stato così preso dal lavoro che ho tolto loro più di qualcosa. Vorrei recuperare il ‘tempo lento’, stando con le persone a cui tengo”. Questo desiderio di ritrovare un equilibrio personale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella vita del conduttore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!