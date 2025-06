Marco Liorni riconfermato alla conduzione del Capodanno di Rai Uno: novità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marco Liorni, noto conduttore televisivo, ha recentemente concluso una stagione ricca di successi, in particolare grazie alla sua conduzione di L’Eredità. La Rai ha deciso di continuare a puntare su di lui, riconfermandolo per il Capodanno di Rai Uno, L’Anno che verrà. Questa scelta è stata rivelata dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica sul periodico Chi, dove ha confermato che il conduttore sarà nuovamente il volto di questo atteso evento di fine anno.

La riconferma di Marco Liorni

La decisione di mantenere Marco Liorni alla guida di L’Anno che verrà è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha dimostrato un forte affetto nei suoi confronti. Liorni ha saputo conquistare gli spettatori con il suo stile coinvolgente e la sua professionalità, rendendolo una scelta naturale per la conduzione di un evento così importante. Candela ha affermato: “Per il conto alla rovescia Rai Uno ha scelto ancora una volta Marco Liorni… Dopo il grande successo sarà ancora una volta il volto de L’Eredità a condurre L’Anno che verrà”. Questa conferma rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal conduttore e della sua capacità di attrarre il pubblico.

Novità nella nuova edizione di L’Anno che verrà

Oltre alla riconferma di Liorni, ci sono anche delle novità in arrivo per la nuova edizione di L’Anno che verrà. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, l’evento si svolgerà ancora in Calabria, ma con alcune sorprese che verranno svelate a breve. La scelta della Calabria come location è stata apprezzata in passato e si prevede che anche quest’anno possa offrire un’atmosfera suggestiva e accogliente per la celebrazione di Capodanno. Le novità annunciate potrebbero riguardare il format dell’evento o la presenza di ospiti speciali, ma ulteriori dettagli saranno probabilmente rivelati durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, prevista per venerdì prossimo a Napoli.

La stagione di successo di Marco Liorni

La stagione televisiva di Marco Liorni è stata caratterizzata da risultati eccellenti. L’Eredità, il quiz show di cui è alla guida, ha ottenuto ascolti straordinari, superando la concorrenza. Liorni ha anche condotto L’Anno che verrà, che ha registrato una media di 5 milioni e 383 mila spettatori, con uno share del 36.79%. Questo successo ha consolidato la sua posizione come uno dei volti più amati della televisione italiana.

Inoltre, Liorni ha presentato la terza edizione di Ora o mai più, che ha ottenuto una media di 2 milioni e 248 mila telespettatori, con uno share del 16.48%. Anche lo speciale de L’Eredità, andato in onda il 2 maggio, ha attirato oltre 2 milioni di spettatori, sebbene non sia riuscito a superare il popolare programma Amici di Maria De Filippi. Recentemente, il conduttore è tornato nel prime time con Chi può batterci?, intrattenendo una media di 1 milione e 856 mila telespettatori e uno share del 14.70%. Questi risultati testimoniano la versatilità e la capacità di Liorni di attrarre il pubblico, rendendolo un protagonista indiscusso della televisione italiana.

