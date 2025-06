Marco Liorni e il futuro di Chi può batterci?: necessità di un cambiamento nel palinsesto di Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marco Liorni, noto conduttore della Rai, ha recentemente concluso una stagione di grande successo con il programma L’Eredità. Dopo questo trionfo, è tornato in prima serata con Chi può batterci?, un family game che mira a coinvolgere il pubblico attraverso l’interazione con personaggi famosi. Tuttavia, i risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle aspettative. Il debutto del programma, avvenuto il 7 giugno 2025, ha registrato solo 1,86 milioni di spettatori e uno share del 13,8%. Questo ha portato a una sconfitta contro la replica del concerto dei Pooh su Canale 5, che ha superato i 2 milioni di spettatori e raggiunto un 16,8% di share. Tali dati sollevano interrogativi sulla collocazione del programma e sulla sua capacità di attrarre il pubblico.

Le aspettative del pubblico del sabato sera

Il sabato sera è un momento cruciale per la programmazione televisiva, e il pubblico cerca contenuti che offrano emozioni forti, nostalgia e spettacolo. Non basta avere un conduttore di talento come Marco Liorni per garantire il successo. La formula di Chi può batterci? potrebbe non essere sufficiente per soddisfare le aspettative degli spettatori. È evidente che un cambio di rotta è necessario per rivitalizzare il sabato sera di Rai 1. Il pubblico desidera programmi che creino momenti di condivisione e che siano in grado di coinvolgere attivamente gli spettatori, non solo attraverso la visione passiva.

Il potenziale di Top Dieci come alternativa

Un’alternativa che si presenta come valida è il format Top Dieci, ideato e condotto da Carlo Conti tra il 2020 e il 2021. Questo programma ha ottenuto ascolti notevoli, con una media di 3,7 e 3,5 milioni di telespettatori nelle sue due stagioni. Top Dieci ha saputo combinare cultura pop, varietà e un alto livello di coinvolgimento, grazie alla sua struttura basata su classifiche di musica, sport, televisione e costume. La proposta di riportare in onda Top Dieci al posto di Chi può batterci? potrebbe rivelarsi una scelta strategica per il sabato sera di Rai 1.

La figura di Marco Liorni nel nuovo contesto

Con Carlo Conti attualmente impegnato in altri progetti, Marco Liorni potrebbe rappresentare la figura ideale per raccogliere il testimone di Top Dieci. La sua credibilità e il suo stile comunicativo lo rendono adatto a gestire le sfide tra squadre di vip e a valorizzare le storie personali degli ospiti. Top Dieci offre una struttura solida e contenuti familiari, elementi che oggi mancano a Chi può batterci?. Inoltre, la forte componente nostalgica e la possibilità di interazione con il pubblico attraverso i social media potrebbero attrarre un pubblico più ampio, in cerca di intrattenimento di qualità.

Urgenza di un cambiamento nel palinsesto

La necessità di un cambio immediato è evidente. La Rai non può permettersi di subire ulteriori insuccessi in un segmento così strategico come il sabato sera. Chi può batterci?, pur essendo un programma gradevole, non ha la potenza necessaria per competere efficacemente. Al contrario, un ritorno di Top Dieci con Marco Liorni potrebbe rappresentare un’opportunità per riportare il pubblico verso un intrattenimento più tradizionale, ma rinnovato. Questa scelta potrebbe non solo soddisfare i gusti del pubblico, ma anche rafforzare ulteriormente la presenza di Liorni in prima serata, consolidando così la sua carriera televisiva.

