Marco Bartolucci: il chirurgo estetico che rivoluziona la bellezza su Real Time

La medicina estetica sta vivendo una trasformazione significativa, e Marco Bartolucci, chirurgo estetico di fama, è in prima linea in questo cambiamento. Ogni sabato alle 17.10 su Real Time, il programma “La Clinica della Bellezza” offre uno sguardo approfondito su un approccio innovativo alla bellezza, che si concentra sulla prevenzione e sul benessere individuale. Bartolucci, attivo tra Milano e Roma, guida il pubblico attraverso storie di pazienti che affrontano inestetismi, promuovendo un’idea di bellezza autentica e non invasiva.

Un nuovo concetto di bellezza

Il programma “La Clinica della Bellezza” si distingue per la sua proposta di un’educazione alla bellezza che va oltre i tradizionali interventi estetici. Marco Bartolucci e il suo team delle cliniche Sotherga si dedicano a valorizzare l’unicità di ciascun paziente, evitando risultati standardizzati. Questo approccio innovativo si basa su tecnologie avanzate e metodologie multidisciplinari che integrano medicina estetica, dermatologia, nutrizione, coaching e psicologia. L’obiettivo è quello di accompagnare i pazienti in un percorso di consapevolezza, aiutandoli a sviluppare una nuova fiducia in se stessi.

Ogni episodio del programma presenta casi reali di pazienti che si rivolgono a Bartolucci per affrontare problematiche estetiche. Queste storie non solo mostrano i risultati ottenuti, ma evidenziano anche il processo di trasformazione interiore che i pazienti vivono. La Clinica della Bellezza si propone di affrontare dodici casi in sei puntate, due a settimana, offrendo al pubblico un’idea chiara di come la medicina estetica possa contribuire al benessere globale della persona.

Chi è Marco Bartolucci

Marco Bartolucci è nato a Terni nel 1988 e ha intrapreso un percorso accademico di successo. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel 2016, ottenendo l’abilitazione nel 2017 e iscrivendosi all’Albo dei Medici Chirurghi di Terni. La sua formazione si è arricchita con un’esperienza significativa presso la Scuola di Medicina e Chirurgia Estetica Valet di Bologna.

Dal 2010 al 2016, Bartolucci ha svolto un internato presso il reparto di Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele, dove ha acquisito competenze cliniche preziose. Dopo aver lavorato come consulente per lo stesso reparto dal 2017 al 2023, ha deciso di mettere in pratica le sue conoscenze aprendo il centro Comedica a Terni e la Demetra Cell Factory. Nel 2018, ha fondato la prima clinica Sotherga a Milano, seguita poco dopo da una sede a Roma, consolidando così la sua presenza nel panorama della medicina estetica italiana.

La missione delle cliniche Sotherga

Le cliniche Sotherga, fondate da Marco Bartolucci, si pongono come obiettivo principale quello di offrire un servizio di alta qualità nel campo della medicina estetica. La missione è chiara: promuovere una bellezza autentica attraverso un approccio personalizzato e non invasivo. Ogni paziente è considerato unico, e il team di esperti lavora per creare un piano di trattamento su misura, che tenga conto delle esigenze specifiche e delle aspettative individuali.

La clinica si distingue per l’uso di tecnologie all’avanguardia e per l’implementazione di metodologie innovative, che spaziano dalla dermatologia alla nutrizione, fino al coaching. Questo approccio integrato consente di affrontare le problematiche estetiche in modo globale, migliorando non solo l’aspetto fisico, ma anche il benessere psicologico dei pazienti.

Marco Bartolucci e il suo team sono impegnati a educare i pazienti sull’importanza della prevenzione e del mantenimento della bellezza nel tempo. Attraverso il programma “La Clinica della Bellezza“, il chirurgo estetico mira a sensibilizzare il pubblico su questi temi, offrendo un’alternativa alle pratiche invasive e promuovendo una cultura della bellezza che valorizza l’autenticità e il rispetto per il corpo.

