Marc Menchaca: l’attore di “Ozark” si unisce a “The Big Cigar”

Marc Menchaca (“Ozark”) ha firmato per recitare al fianco di André Holland, Don Cheadle, Alessandro Nivola e Tiffany Boone nella serie limitata di sei episodi The Big Cigar, incentrata sul leader di Black Panther Huey P. Newton (Olanda), per Apple TV+.

Marc Menchaca interpreterà l’agente Sydney Clark

La serie basata sull’omonimo articolo della rivista Playboy di Joshuah Bearman (“Argo”) racconta la storia straordinaria, esilarante, quasi troppo bella per essere vera di come Newton si affidasse al suo migliore amico, Bert Schneider (Nivola), l’Hollywood produttore dietro Easy Rider, per eludere una caccia all’uomo a livello nazionale e fuggire a Cuba mentre viene inseguito in esilio dall’FBI.

Menchaca è impostato per il ruolo regolare della serie dell’agente Sydney Clark. Clark, ex avvocato e veterano del Vietnam dell’Oklahoma, che vive sotto copertura come uno sporco hippie mentre insegue Newton, ricercato con l’accusa di aver ucciso un’adolescente prostituta.

La vincitrice del NAACP Image Award Janine Sherman Barrois (“Claws”, “The Kings of Napa”) è la showrunner di “The Big Cigar”. Jim Hecht (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) ha scritto il primo episodio dello show, con Cheadle alla regia e alla produzione dei primi due. Barrois e Hecht sono produttori esecutivi insieme a Bearman, Joshua Davis e Arthur Spector (“Little America”) attraverso la loro società di produzione Epic, una divisione di Vox Media Studios.

Menchaca è meglio conosciuto per i suoi ruoli da furto di scene nei panni di Jack Hoskins nella serie di successo della HBO “The Outsider” e nei panni di Russ Langmore nella serie drammatica Netflix vincitrice di un Emmy “Ozark”. L’attore sarà presto visto in Tom Clancy’s Jack Ryan, nella miniserie della HBO “The White House Plumbers”, nel thriller di John Hyams Sick e nel film di fantascienza di Gareth Edwards “True Love for New Regency”. Altri crediti televisivi includono “Black Mirror”, “Homeland”, “MacGyver”, “Blue Bloods”, “Chicago P.D”., “Sleepy Hollow”, “The Blacklist”, “Law & Order: SVU”, “CSI e Law & Order: Criminal Intent”.

Fonte: Deadline

Mina Franza

06/07/2022