Maratona di film horror su Pluto TV: tutte le novità in arrivo a maggio 2025

Chi è appassionato di film horror e cerca nuove emozioni da vivere in streaming troverà su Pluto TV un’offerta imperdibile. Nel mese di maggio 2025, in occasione del Paranormal Day, il servizio di streaming gratuito ha organizzato una maratona di titoli spaventosi, con una programmazione che promette di intrattenere gli amanti del genere. Dal 29 aprile al 4 maggio, ogni sera a partire dalle 22.00, Pluto TV Horror presenterà una selezione di film che spaziano dai classici cult a nuove uscite, rendendo queste serate un appuntamento da non perdere.

La maratona di film horror: date e titoli

La maratona di film horror su Pluto TV si apre il 29 aprile con un doppio appuntamento dedicato alla celebre saga di Paranormal Activity. Saranno trasmessi Paranormal Activity 2 e Paranormal Activity 3, due titoli che hanno segnato il genere found footage e che continuano a spaventare il pubblico. Il 30 aprile, la programmazione prevede la visione di Paranormal Xperience, un film spagnolo che vede come protagonista l’attrice Úrsula Corberó. La trama ruota attorno a cinque studenti di psichiatria che si avventurano in una città abbandonata per cercare prove di fenomeni paranormali. A seguire, Shelter – Identità paranormali, con Julianne Moore e Jonathan Rhys Meyers, offrirà un’altra dose di suspense e mistero.

Il 1 maggio sarà la volta di Amityville: Il risveglio, un film che vanta un cast di tutto rispetto, tra cui Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh, McKenna Grace e Cameron Monaghan. In seconda serata, gli spettatori potranno gustarsi The Music Box, con Jessica Lange, un’opera che promette di tenere alta la tensione. Il 2 maggio, Pluto TV presenterà The Ring 1 e 2, due pellicole che hanno segnato un’epoca nel panorama horror, con la talentuosa Naomi Watts nel ruolo di protagonista.

I film del weekend: un finale da brivido

Il weekend di questa maratona horror si preannuncia ricco di emozioni. Sabato 3 maggio, gli appassionati potranno assistere a Haunting – Presenze, un film ispirato al romanzo L’incubo di Hill House di Shirley Jackson, con un cast che include Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson e Lili Taylor. A seguire, An American Haunting, con Donald Sutherland, porterà il pubblico in un viaggio attraverso il soprannaturale. Infine, domenica 4 maggio, Pluto TV chiuderà la maratona con The Dark, un thriller che vede Sean Bean come protagonista, e Ouija House, con Misha Burton, due titoli che promettono di mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Con una programmazione così ricca e variegata, Pluto TV si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del cinema horror. Non resta che sintonizzarsi e prepararsi a vivere notti di paura e adrenalina.

