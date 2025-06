Mara Venier racconta il Capodanno 2002 e svela aneddoti inediti sulla sua carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La celebre conduttrice Mara Venier ha recentemente condiviso ricordi significativi della sua carriera durante un’intervista, in particolare riguardo al Capodanno 2002, un evento che ha suscitato grande curiosità tra i fan. La sua apparizione in televisione, insieme a Massimo Boldi e Giucas Casella, è stata oggetto di ironia sui social, ma Venier ha chiarito la verità dietro quel momento. Nonostante le apparenze, la conduttrice stava affrontando una grave polmonite, accompagnata da febbre alta e un trattamento a base di cortisone e antibiotici. Questo racconto offre uno spaccato della resilienza di Venier, che non ha mai smesso di lavorare anche in condizioni difficili.

Ricordi di un capodanno complicato

Durante il Capodanno del 2002, Mara Venier si trovava in uno stato di salute precario, ma questo non le ha impedito di esibirsi in diretta. La conduttrice ha rivelato che, nonostante avesse 40 di febbre e fosse sotto l’effetto di farmaci, ha deciso di non rinunciare al suo impegno. La sua determinazione è stata evidente, e la presenza di due medici in studio non ha fatto altro che sottolineare la gravità della situazione. Venier ha voluto chiarire che le voci circolate sui social riguardo a un suo presunto stato di ebbrezza erano completamente infondate. La sua testimonianza mette in luce non solo la sua professionalità, ma anche la sua capacità di affrontare le avversità con coraggio.

Un episodio di truffa sventato in diretta

Mara Venier ha anche ricordato un episodio significativo accaduto nel 1997, quando, durante una puntata di Domenica In, ha sventato una truffa in diretta. Mentre interagiva con il pubblico, Venier si è accorta che un concorrente rispondeva a una domanda che non era stata posta. Questo ha immediatamente insospettito la conduttrice, che ha deciso di agire. Insieme alla produzione, ha contattato la Digos per indagare sull’accaduto, rimanendo in studio fino a notte fonda. Questo aneddoto dimostra non solo la prontezza di riflessi di Venier, ma anche il suo impegno nel garantire la correttezza e la trasparenza del programma.

Novità per la prossima stagione di Domenica In

Per quanto riguarda la prossima stagione di Domenica In, ci sono alcune novità in arrivo. È stata confermata la presenza di Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier, mentre la partecipazione di Nek è stata annullata all’ultimo momento. Gli spettatori si chiedono chi sarà il prossimo a affiancare la conduttrice e se questa nuova configurazione del programma sarà stabile per tutta la stagione. Un’altra questione che suscita curiosità è se questa sarà l’ultima edizione per Mara Venier o se continuerà a condurre il programma finché le sue condizioni lo permetteranno. La sua carriera, costellata di successi e momenti indimenticabili, tiene il pubblico con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

