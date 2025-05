Mara Venier pronta a lasciare Domenica In: il futuro del programma Rai in discussione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente puntata di Domenica In ha lasciato molti telespettatori con il fiato sospeso, poiché Mara Venier sembra davvero intenzionata a dire addio al suo storico programma. Dopo anni di annunci e smentite, la conduttrice veneziana potrebbe finalmente chiudere un capitolo importante della sua carriera. La Direzione Intrattenimento Daytime della Rai sta infatti valutando un progetto che potrebbe stravolgere il palinsesto domenicale per la stagione 2025/2026, lasciando aperta la questione su quale sarà il futuro di Domenica In.

Cambiamenti in vista per Domenica In

Le voci su un possibile cambiamento del format di Domenica In si fanno sempre più insistenti. La presenza di Mara Venier, sebbene confermata, non garantisce che il programma rimarrà invariato. Si parla addirittura di un possibile cambio di nome, il che suggerisce che la Domenica In che conosciamo potrebbe diventare solo un ricordo. La Rai sembra intenzionata a rinnovare il suo contenitore domenicale, ma resta da capire come si integrerà la personalità forte di Venier con eventuali nuovi volti che potrebbero affiancarla.

Uno dei punti più discussi è come i dirigenti di Viale Mazzini intendano gestire la presenza di Mara Venier accanto a nuovi comprimari. La sua personalità scenica è così dominante che è difficile immaginare come altri possano ritagliarsi uno spazio significativo. Una soluzione potrebbe essere quella di strutturare il programma in blocchi distinti, permettendo a Venier di mantenere il suo ruolo centrale mentre altri conduttori potrebbero gestire segmenti specifici.

Nuove proposte per il pomeriggio domenicale

Un’altra novità riguarda Nunzia De Girolamo, che dovrebbe portare il suo programma Ciao Maschio nella parte finale di Domenica In, attualmente condotta da Francesca Fialdini con Ruota Libera. Questa scelta ha suscitato qualche perplessità, poiché Ruota Libera ha trovato una sua dimensione e ha ottenuto un buon riscontro di pubblico in seconda serata. La sua trasposizione nel pomeriggio domenicale richiede un ripensamento sia dal punto di vista dei contenuti che dell’estetica, poiché l’ottima fotografia e il ritmo del programma potrebbero non adattarsi al nuovo contesto.

Il futuro di Domenica In appare quindi incerto e pieno di interrogativi. Mentre i fan della trasmissione attendono con ansia notizie ufficiali, l’ipotesi di un ritorno di Massimo Giletti, che aveva suscitato interesse nei mesi scorsi, sembra ormai caduta nel dimenticatoio. La Rai è alla ricerca di nuovi volti e idee per rinnovare il suo palinsesto, ma la sfida sarà quella di mantenere l’identità di un programma che ha segnato la storia della televisione italiana.

La ricerca di nuovi volti

Con la partenza di Mara Venier, la Rai si trova nella posizione di dover cercare nuovi conduttori che possano portare freschezza e innovazione a Domenica In. La sfida non è semplice, poiché la conduttrice ha costruito un legame speciale con il pubblico nel corso degli anni. La ricerca di “comprimari volenterosi” è quindi fondamentale per garantire una transizione fluida e soddisfacente.

La Rai dovrà valutare attentamente quali figure possano affiancare Venier o, nel caso di un suo ritiro definitivo, quali nuovi conduttori possano raccogliere il testimone. La scelta di nuovi volti dovrà tenere conto non solo delle capacità di intrattenimento, ma anche della capacità di interagire con il pubblico e di mantenere viva l’attenzione su un programma che ha fatto la storia della televisione italiana.

In attesa di ulteriori sviluppi, i telespettatori possono solo sperare che la Rai riesca a trovare la giusta formula per continuare a intrattenere il pubblico nella domenica pomeriggio, mantenendo viva la tradizione di un programma che ha accompagnato generazioni di italiani.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!