Mara Venier prolunga Domenica In: ultime novità e dettagli sulla stagione 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Rai ha deciso di prolungare la trasmissione di Domenica In, il popolare programma condotto da Mara Venier, che inizialmente doveva concludersi l’11 maggio. Questo cambiamento è il risultato degli ascolti eccellenti delle ultime puntate, che dimostrano come il pubblico continui a seguire con interesse il programma. Mara Venier, nota per la sua personalità carismatica e la sua capacità di intrattenere, rimarrà quindi in video per un’altra settimana, portando la conclusione della stagione al 18 maggio, subito dopo la finale dell’Eurovision Song Contest.

La finale di Domenica In e l’Eurovision Song Contest

L’ultima puntata di Domenica In andrà in onda il 18 maggio, un giorno significativo poiché coincide con la finale dell’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Questo legame tra i due eventi offre l’opportunità a Mara Venier di discutere le performance e le polemiche legate al contest, un tema che sicuramente susciterà interesse tra i telespettatori. La presenza di Mara in questo contesto è attesa con grande curiosità, poiché il suo salotto è noto per le conversazioni vivaci e coinvolgenti.

La salute di Nicola Carraro e il cambiamento di vita di Mara Venier

Nonostante l’aggiunta di una puntata, il programma si fermerà prima rispetto agli anni passati. Si ipotizza che Mara Venier abbia scelto di concludere la stagione in anticipo per stare vicino al marito, Nicola Carraro, che ha affrontato recenti problemi di salute. Carraro ha subito un’insufficienza respiratoria, aggravata da un’ernia del disco e da una forma di diabete insorta a seguito delle terapie con cortisone. Queste difficoltà hanno portato Carraro a vendere la sua abitazione a Santo Domingo e a trasferirsi a Milano, per essere più vicino ai figli avuti da un precedente matrimonio. Mara ha deciso di accompagnarlo in questo nuovo capitolo della loro vita, spostandosi tra Milano e Roma.

La salute di Mara Venier e il futuro di Domenica In

Anche Mara Venier ha affrontato sfide personali legate alla salute, avendo subito diversi interventi all’occhio a causa di un’emorragia alla retina. Nonostante queste difficoltà, la conduttrice ha espresso la sua intenzione di tornare a Domenica In per un’altra stagione. Ha dichiarato più volte che se la Rai la vorrà, sarà felice di restare. Le voci su un possibile addio al programma si sono affievolite, e si prevede che nella prossima stagione possa essere affiancata da volti noti come Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo.

La programmazione di Rai1 e i cambiamenti nel daytime

Mentre Domenica In si prepara a chiudere con una puntata in più, altri programmi di Rai1 seguiranno il calendario stabilito all’inizio della stagione. Unomattina, Storie Italiane ed È Sempre Mezzogiorno saluteranno il pubblico il 30 maggio. Al contrario, programmi come La volta buona, La vita in diretta e Affari tuoi continueranno fino al 27 giugno. Attualmente, non sono stati ancora annunciati i dettagli sui programmi estivi che andranno in onda nei mesi più caldi, lasciando i telespettatori in attesa di ulteriori aggiornamenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!