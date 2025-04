Mara Venier lancia una frecciatina a Verissimo durante Domenica In

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama televisivo italiano, le competizioni tra programmi di intrattenimento sono all’ordine del giorno. Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda ieri pomeriggio, Mara Venier ha colto l’occasione per esprimere un commento che non è passato inosservato. La conduttrice ha infatti lanciato una stoccata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, sottolineando la differenza tra le trasmissioni in diretta e quelle in replica.

La diretta di Domenica In e la tradizione di Pasqua

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In con un tono festoso, richiamando la tradizione pasquale. “Quando ho condotto la mia prima Domenica In era il 1993 e sono ancora qua”, ha esordito, evidenziando il suo lungo percorso nel programma. La conduttrice ha poi ricordato come ogni Pasqua, per ben trenta anni, abbia recitato una poesia in dialetto veneto, creando un momento di connessione con il pubblico.

La poesia recitata da Mara recita: “Xe Pasqua, xe pasqua, che caro che go’, se magna fugassa, se beve cocò”, traducibile in “È Pasqua, è Pasqua, che piacere che ho, si mangia focaccia, si bevono le uova”. Questo momento di leggerezza ha fatto da preludio a un commento più incisivo, dove la conduttrice ha sottolineato: “A tra poco con tanti ospiti! Ma tanti, tanti, tanti. E siamo in diretta noi eh”. Questa affermazione ha chiaramente messo in evidenza la differenza tra il suo programma e Verissimo, che in quel momento stava trasmettendo una replica di interviste già viste.

Il legame di Mara Venier con Domenica In

Mara Venier ha condiviso anche il suo profondo legame con Domenica In, descrivendo il programma come una compagna di viaggio che le ha regalato affetto e sostegno. “Domenica In mi ha regalato davvero tanto sin dal primo giorno. Mi ha dato l’affetto del pubblico, che non mi ha mai lasciata sola e mi ha accolta come una persona di famiglia”, ha dichiarato.

La conduttrice ha riconosciuto che, nonostante le sfide e i momenti difficili, il pubblico è sempre rimasto al suo fianco, anche quando alcuni all’interno della Rai la consideravano superata. Ha anche riflettuto su ciò che il programma le ha tolto, ammettendo che ha sacrificato tempo con le persone a cui tiene. “Forse, in passato, mi è anche costata un amore. Ma alla fine dei conti, direi che siamo in pari”, ha concluso, evidenziando la sua gratitudine verso il programma e il suo pubblico.

La competizione tra programmi di intrattenimento

La rivalità tra Domenica In e Verissimo non è una novità nel panorama televisivo. Entrambi i programmi cercano di attrarre l’attenzione del pubblico con contenuti diversi e stili di conduzione distintivi. Mentre Domenica In si concentra su interviste in diretta e momenti di intrattenimento dal vivo, Verissimo ha scelto di puntare su repliche di interviste passate, una strategia che ha suscitato critiche da parte di alcuni telespettatori.

La scelta di Mara Venier di enfatizzare la diretta potrebbe riflettere non solo la sua volontà di mantenere il programma fresco e coinvolgente, ma anche un desiderio di differenziarsi in un mercato televisivo sempre più competitivo. La sua affermazione ha quindi assunto un significato più profondo, rappresentando non solo una frecciatina, ma anche un richiamo all’importanza della freschezza e dell’interazione diretta con il pubblico.

In un contesto in cui il pubblico cerca sempre più autenticità e connessione, la scelta di Mara Venier di rimanere in diretta potrebbe rivelarsi una strategia vincente per mantenere il suo pubblico affezionato e attrarre nuovi telespettatori.

