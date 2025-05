Mara Venier e Jerry Calà: Un Ricordo Nostalgico nell’Ultima Puntata di Domenica In

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella giornata di domenica 18 maggio 2025, il noto programma televisivo “Domenica In” ha ospitato Jerry Calà, comico e attore di fama, per l’ultima puntata della stagione. Durante l’intervista condotta da Mara Venier, i due hanno rivissuto momenti del loro passato, quando erano marito e moglie. Questo incontro ha offerto l’opportunità alla conduttrice di esprimere alcune verità in modo divertente e spensierato, creando un’atmosfera di nostalgia e allegria.

Un siparietto divertente

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha posto una domanda che ha colto di sorpresa Jerry Calà: “Com’eri quando hai girato ‘Sapore di mare‘?”. La risposta dell’attore è stata accompagnata da una risata, rivelando il suo imbarazzo: “Com’ero? Tu lo sai benissimo, Mara!”. La conduttrice, con un tono scherzoso, ha risposto: “Io lo so benissimo com’eri, ma non lo posso dire pubblicamente perché è l’ultima puntata”. Jerry, cercando di mantenere il buon umore, ha dichiarato di essere stato “allegro, sbarazzino e tanto entusiasta del mio lavoro”.

La conversazione ha preso una piega più frizzante quando Mara ha incalzato l’attore, chiedendogli se fosse stato generoso durante quel periodo: “Eri molto generoso, no? Ti davi molto, no?”. Rivolgendosi direttamente alla telecamera, ha lanciato una frecciatina: “Mi riferisco alle signorine che lavoravano con te e che se ci stanno guardando oggi, sanno a cosa mi riferisco”. Jerry ha risposto con una nota di ironia: “Sì, Mara, ero così, lasciavo tante mance anche ai ristoranti”. Questo scambio di battute ha suscitato risate nel pubblico, dimostrando la chimica tra i due ex coniugi.

Un legame indissolubile

Durante il colloquio, Jerry Calà ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine a Mara Venier. Ha ricordato come, durante la loro relazione, la conduttrice avesse rifiutato diverse proposte cinematografiche per non creare tensioni nel loro rapporto: “All’epoca io e Mara stavamo insieme e quando a lei proponevano dei film, rifiutava perché ‘bastava un solo attore in casa’”. Queste parole hanno messo in luce il sostegno che Mara ha sempre offerto a Jerry, contribuendo a mantenerlo con i piedi per terra.

Mara, visibilmente commossa, ha risposto: “L’ho fatto con amore”. Questo scambio ha rivelato non solo un affetto duraturo, ma anche un rispetto reciproco che trascende il tempo e le esperienze passate. La loro interazione ha dimostrato come, nonostante le sfide e i cambiamenti, il legame tra di loro rimanga forte e significativo.

Un finale emozionante

L’ultima puntata di “Domenica In” ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un tributo a una storia condivisa. Mara Venier e Jerry Calà hanno saputo mescolare ricordi personali e professionalità, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della loro vita insieme. La risata e la nostalgia hanno caratterizzato questo incontro, lasciando un segno indelebile nel cuore dei telespettatori.

Concludendo la puntata, i due hanno dimostrato che, nonostante il passare degli anni e le strade intraprese, il rispetto e l’affetto possono rimanere intatti. Questo episodio di “Domenica In” non sarà solo ricordato per i momenti divertenti, ma anche per la profondità dei sentimenti espressi, rendendolo un finale di stagione memorabile.

