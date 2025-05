Mara Venier confermata alla conduzione di Domenica In per la nuova stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia della riconferma di Mara Venier alla conduzione di Domenica In ha suscitato grande interesse tra i fan del programma. Dopo le voci circolate nei mesi scorsi, oggi è arrivata l’ufficialità tramite il Corriere della Sera: la popolare conduttrice continuerà a guidare il format anche nella prossima stagione, che avrà inizio a settembre. Nonostante le incertezze e le dichiarazioni passate, Mara sembra determinata a proseguire il suo viaggio televisivo, affrontando anche le sfide personali legate alla salute del marito. La nuova edizione si preannuncia con una squadra corale, mantenendo però la formula consolidata che ha caratterizzato il programma negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Mara Venier e le sue contraddizioni

Negli ultimi anni, Mara Venier ha rilasciato diverse interviste in cui ha espresso la sua volontà di lasciare Domenica In. Nel 2023, in un’intervista a Vanity Fair, aveva affermato che sarebbe stata l’ultima edizione del programma, citando l’insegnamento di Renzo Arbore: “È meglio lasciare quando stai in alto, non quando cadi”. Tuttavia, a distanza di tempo, le sue parole sembrano contraddirsi. In un recente articolo sul Corriere della Sera, la conduttrice ha affermato che Arbore è il suo più grande sostenitore e la incoraggia a proseguire. Questa evoluzione delle sue dichiarazioni ha sollevato interrogativi tra i telespettatori, che si chiedono quali siano le reali intenzioni di Mara Venier riguardo al suo futuro nel programma.

Domenica In: una stagione di saluti e nostalgia

La scorsa edizione di Domenica In si è conclusa con un’atmosfera di commozione. Durante l’ultima puntata, Mara Venier ha salutato il pubblico con emozione, ricevendo messaggi di affetto da parte di numerosi colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i messaggi più toccanti, quelli di Antonella Clerici, Carlo Conti e Milly Carlucci hanno dimostrato quanto Mara sia amata e rispettata nel panorama televisivo italiano. Tuttavia, la stagione ha mostrato anche segni di stanchezza, con una scenografia poco rinnovata e un format che sembra ripetitivo. I giochi proposti, come uno telefonico, hanno avuto un’accoglienza tiepida, durando solo tre puntate. Gli ospiti, tra cui volti noti come Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Carlo Verdone e Antonello Venditti, sono stati sempre gli stessi, suggerendo una certa mancanza di novità nel programma.

Con la nuova stagione alle porte, i fan di Domenica In attendono di scoprire come Mara Venier affronterà le sfide future e se ci saranno cambiamenti significativi nel format. La sua capacità di attrarre il pubblico e di mantenere viva l’attenzione su temi di attualità e cultura popolare sarà fondamentale per il successo della prossima edizione.

