Mara Venier annuncia una conduzione corale per la nuova edizione di Domenica In

Il mondo della televisione italiana si prepara a un’importante novità con la nuova edizione di Domenica In, il programma di punta della Rai. Mara Venier, storica conduttrice dello show, ha confermato che la prossima stagione sarà caratterizzata da una conduzione corale, un cambiamento che promette di portare freschezza e varietà al format. Le anticipazioni sono state rivelate in un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair, dove Venier ha condiviso dettagli interessanti su ciò che i telespettatori possono aspettarsi.

La conduzione corale di Domenica In

Mara Venier ha dichiarato che la Rai ha intenzione di rendere la nuova edizione di Domenica In un’esperienza condivisa, coinvolgendo più conduttori. “Sarà corale…” ha affermato, lasciando intendere che ci saranno diverse personalità a coadiuvarla nella conduzione. Tuttavia, ha mantenuto un certo riserbo sui nomi dei co-conduttori, affermando: “Con chi, però, non lo so ancora…”. Le ultime voci circolate indicano che al suo fianco potrebbero esserci Nek e Gabriele Corsi, i quali avrebbero la possibilità di condurre un segmento in solitaria. Questo approccio mira a diversificare i contenuti e a coinvolgere un pubblico più ampio, rendendo il programma ancora più dinamico.

Mara Venier torna al cinema dopo il successo di Diamanti

Oltre alla sua carriera televisiva, Mara Venier ha recentemente ottenuto un notevole successo anche nel mondo del cinema con il film Diamanti, diretto da Ferzan Ozpetek. La sua performance ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico, consolidando la sua reputazione come artista versatile. In un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato che Ferzan Ozpetek sta scrivendo un ruolo appositamente per lei, segnando così il suo ritorno sul grande schermo. Venier ha anche ricevuto altre proposte cinematografiche, ma ha chiarito di non essere interessata a ruoli in commedie: “Ho ricevuto un paio di proposte, ma non mi interessano le commedie…”. La sua sincerità e la sua determinazione a scegliere progetti che la rappresentino al meglio sono evidenti.

La mancata candidatura ai David di Donatello

Nonostante il successo ottenuto con Diamanti, Mara Venier ha dovuto affrontare una delusione: la mancata candidatura ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Questo evento l’ha colpita profondamente, come ha confessato al magazine: “Mi avrebbe fatto piacere… Forse sì, la meritavo…”. La sua frustrazione è comprensibile, considerando l’impatto che la sua performance ha avuto. Tuttavia, Venier guarda avanti con ottimismo, sperando che il suo prossimo progetto cinematografico possa portarle la soddisfazione di una nomination. L’intervista completa con Mara Venier sarà disponibile nel nuovo numero di Vanity Fair, dove i lettori potranno scoprire ulteriori dettagli sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri.

