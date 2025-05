Mara Venier annuncia l’addio a ‘Domenica In’: la prossima stagione sarà l’ultima

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mara Venier, storica conduttrice di ‘Domenica In‘, ha comunicato che la prossima stagione rappresenterà il suo ultimo anno alla guida del programma. La decisione è stata presa per dedicarsi maggiormente alla famiglia e alle persone a lei care, un passo significativo che segna la fine di un’era per la televisione italiana.

L’annuncio dell’addio

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ‘Domenica In‘, tenutasi nei giorni scorsi, Mara Venier ha rivelato la sua intenzione di lasciare la conduzione del programma dopo sette edizioni consecutive. Con voce emozionata, ha condiviso i motivi dietro questa scelta, sottolineando che gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la sua vita personale, in particolare a causa della salute del marito, Nicola Carraro.

“È la mia settima Domenica In consecutiva. Questi ultimi mesi non sono stati facili per quanto riguarda la mia vita privata. Quando dico momenti difficili è perché mio marito non è stato bene”, ha dichiarato la conduttrice. In un momento toccante, ha dedicato parole d’amore a Carraro: “Nicola, ti amo, sei la mia vita. Ricominceremo e torneremo come prima”. Mara ha espresso gratitudine verso la Rai e gli ospiti del programma, evidenziando il legame speciale che ha costruito con l’azienda nel corso degli anni: “In questo momento posso solo dire grazie a voi, agli ospiti e alla Rai, perché se io sono questa è perché questa azienda mi vuole bene da trent’anni. Chi vivrà vedrà”.

Motivazioni personali

La decisione di Mara Venier non è stata presa alla leggera. Negli ultimi due anni, la conduttrice aveva già manifestato l’intenzione di prendersi una pausa dal programma, spinta dalla necessità di trascorrere più tempo con la famiglia. “Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente”, aveva dichiarato nel 2023, anticipando il suo desiderio di riorganizzare le priorità della sua vita.

Questa scelta riflette un trend crescente tra i personaggi pubblici, che sempre più spesso decidono di mettere al primo posto le relazioni personali e il benessere familiare, anche a costo di lasciare posizioni di prestigio. La decisione di Mara Venier di abbandonare ‘Domenica In‘ è quindi un segnale di come la vita privata possa influenzare anche le carriere più brillanti.

Reazioni e futuro

La notizia dell’addio di Mara Venier ha suscitato reazioni diverse tra i fan e i colleghi. Anche a giugno 2024, la conduttrice aveva ribadito la sua intenzione di lasciare ‘Domenica In‘, affermando che questa volta la decisione è definitiva: “Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”.

La conduttrice ha sempre mantenuto un forte legame con il suo pubblico, e l’annuncio del suo ritiro ha generato una serie di messaggi di affetto e supporto da parte dei telespettatori. La sua carriera, costellata di successi e momenti indimenticabili, lascerà un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. Con la conclusione di ‘Domenica In‘, Mara Venier si prepara a un nuovo capitolo della sua vita, dedicandosi a ciò che ama di più: la famiglia e le relazioni personali.

