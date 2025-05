Mara Venier annuncia la chiusura di Domenica In: emozioni e nuovi progetti in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La penultima puntata di Domenica In, andata in onda il 4 maggio 2025, ha segnato un momento significativo per Mara Venier e il suo pubblico. Con la chiusura della stagione prevista per l’11 maggio, la conduttrice ha condiviso emozioni e riflessioni, lasciando intendere che potrebbe trattarsi di un addio definitivo al programma che l’ha vista protagonista per anni. Le sue parole hanno suscitato curiosità e attesa per il futuro della trasmissione e della sua carriera.

Le parole di Mara Venier: un saluto carico di emozione

All’inizio della penultima puntata, Mara Venier ha voluto esprimere la sua gratitudine al pubblico, sottolineando l’importanza del loro affetto nel suo percorso professionale. “Questa stagione di Domenica In sta per finire. La prossima settimana, l’11 maggio, chiuderemo l’annata. Lo dico oggi perché sennò, poi, succede come al solito che mi commuovo”, ha dichiarato la conduttrice, evidenziando il legame speciale che ha instaurato con i telespettatori nel corso degli anni.

Mara ha riconosciuto che, nonostante le difficoltà affrontate durante questa stagione, gli ascolti non sempre soddisfacenti e le critiche ricevute, il supporto del pubblico è stato fondamentale per la sua permanenza nel programma. La conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita con affetto, sottolineando che il suo successo è frutto della loro fedeltà. Questo momento di riflessione ha reso l’atmosfera della puntata particolarmente intensa, con i fan che si sono sentiti coinvolti in un saluto che potrebbe segnare la fine di un’era.

Il futuro di Domenica In e le nuove proposte Rai

Con l’11 maggio che si avvicina, cresce l’interesse su cosa accadrà dopo la chiusura di Domenica In. Mara Venier aveva già accennato in precedenza che questa sarebbe stata l’ultima edizione del programma, ma in passato ha più volte ritrattato, mostrando una forte attrazione per il suo ruolo di conduttrice. La sua decisione di lasciare potrebbe essere influenzata anche dalla situazione di salute del marito, Nicola, che sta affrontando delle difficoltà.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai starebbe progettando un nuovo contenitore multitematico per il pomeriggio della domenica, che potrebbe vedere la partecipazione di più conduttori. Si vocifera che Mara Venier potrebbe continuare a far parte del palinsesto, affiancata da colleghi come Massimo Giletti. Tuttavia, la conferma ufficiale arriverà solo con la presentazione dei palinsesti Rai prevista per l’inizio dell’estate.

La chiusura di Domenica In rappresenta un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, e i fan di Mara Venier attendono con ansia di scoprire quali saranno i nuovi sviluppi e le proposte che la Rai avrà in serbo per il pubblico.

