Checco Lillo rivela i retroscena della partecipazione di Jey a L’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nell’ultima settimana, Checco Lillo ha condiviso dettagli interessanti sulla partecipazione del fratello Jey Lillo a L’Isola dei Famosi. In un’intervista con Lorenzo Pugnaloni, Checco ha rivelato che la decisione di Jey di unirsi al reality è stata presa in modo impulsivo, senza il tempo necessario per riflettere. Questa scelta è avvenuta dopo tre settimane dall’inizio del programma, quando gli autori hanno deciso di arruolare Jey come riserva, a causa dell’abbandono di alcuni naufraghi.

La decisione improvvisa di Jey Lillo

Checco ha spiegato che la partenza di Jey per L’Isola dei Famosi è stata una vera e propria “decisione last minute”. Nonostante la mancanza di tempo per prepararsi, l’entusiasmo di Jey ha prevalso. L’illusionista napoletano ha accettato la sfida, consapevole delle difficoltà che avrebbe affrontato sull’isola, ma con una certa apprensione per le responsabilità che avrebbe dovuto lasciare temporaneamente in sospeso, in particolare il suo lavoro. Checco ha rassicurato i fan, affermando che stanno gestendo la situazione “alla perfezione” e che ci saranno “tante belle novità” in arrivo.

L’esperienza di Jey sull’isola

Dopo un mese di permanenza, Checco ha commentato l’esperienza di Jey, affermando che sta mostrando il suo vero carattere e che il bilancio finora è “ottimo”. Jey, nonostante sia entrato nel programma solo al 21esimo giorno, ha già conquistato un posto per la finale, superando diverse nomination. Questo è un risultato significativo, considerando che le due naufraghe che erano entrate come riserve insieme a lui, Alham El Brinis e Jasmin Salvati, sono state eliminate nelle puntate successive.

Chiarimenti sulle relazioni all’interno del reality

Durante l’intervista, Checco Lillo ha anche affrontato i rumors riguardanti un’ipotetica storia d’amore tra Jey e Chiara Balistreri. Ha chiarito che i due hanno un buon rapporto, ma non c’è nulla di romantico tra loro. La loro amicizia è dovuta principalmente al fatto che condividono lo stesso manager. Checco ha descritto Chiara come una “sorellina più piccola” per Jey, sottolineando che il loro legame è puramente professionale.

Riflessioni su Pechino Express

Infine, Checco ha ricordato l’esperienza di Jey a Pechino Express, dove i due fratelli hanno partecipato insieme. Jey ha descritto quell’avventura come “l’esperienza più bella della mia vita”, affermando che le emozioni vissute non possono essere riassunte in poche parole. La passione per il reality è evidente, e Jey ha espresso il desiderio di ripetere quell’esperienza “altre cento volte”. La partecipazione a L’Isola dei Famosi rappresenta quindi un nuovo capitolo nella carriera di Jey, che continua a sorprendere il pubblico con il suo talento e la sua determinazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!