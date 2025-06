Ballando con le stelle: anticipazioni sui vip contattati e novità per la nuova edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi della nuova edizione di Ballando con le Stelle, prevista per la fine di settembre o l’inizio di ottobre 2025, Milly Carlucci e il suo team sono già attivi nel reclutare celebrità pronte a scendere in pista. La giuria, composta da nomi noti come Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, rimarrà invariata. Tra le novità, si segnala l’ingresso di Chiquito, alias Yovanny De Jesus Moreta, nel cast dei ballerini professionisti.

I vip contattati per la nuova edizione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e Nuovo Tv, Milly Carlucci ha messo nel mirino Chiara Ferragni, cercando di convincerla a partecipare al programma. Questo non è il primo tentativo: già lo scorso anno, la Carlucci aveva contattato l’ex moglie di Fedez, senza successo. Oltre a Ferragni, la conduttrice desidera fortemente anche Barbara D’Urso, che ha già partecipato come ballerina per una notte. Tuttavia, anche per D’Urso la situazione si presenta complessa.

Un’altra figura che potrebbe entrare a far parte del cast è Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia era stata vicina alla firma per la scorsa edizione e ora sembra che le trattative siano più promettenti. Il Messaggero ha inoltre menzionato altri potenziali partecipanti, tra cui l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. Anche il cantante Rosa Chemical, noto per il suo bacio a Fedez durante il Festival di Sanremo 2023, è tra i nomi in lizza.

Francesca Pascale: ballerina per una notte

Recentemente, il settimanale Chi ha riportato di un incontro tra Milly Carlucci e Francesca Pascale, ex moglie di Paola Turci, suggerendo la sua possibile partecipazione al programma. Tuttavia, Gabriele Parpiglia ha chiarito nella sua newsletter che la Pascale non sarà una concorrente fissa, ma apparirà come ballerina per una notte. Le due donne si sono confrontate più volte, ma alla fine non è stato possibile chiudere un contratto per una partecipazione completa. Questo la porterà sul palco come ospite speciale, aggiungendo un tocco di novità alla trasmissione.

Le aspettative per la nuova edizione

La possibilità di vedere Alex Schwazer a Ballando con le Stelle ha suscitato opinioni contrastanti. Sebbene la sua storia personale sia nota, la sua partecipazione come concorrente potrebbe non risultare particolarmente avvincente. Al contrario, l’idea di avere Rosa Chemical e una personalità carismatica come Big Mama nello show potrebbe rivelarsi molto interessante. Milly Carlucci, con il suo team, continua a lavorare per rendere questa edizione memorabile, cercando di bilanciare celebrità affermate e nuove scoperte nel panorama dello spettacolo italiano.

