Ahlam critica aspramente Dino Giarrusso durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi

Il reality show L’Isola dei Famosi continua a riservare colpi di scena e tensioni tra i concorrenti. Nell’ultima puntata, Dino Giarrusso è stato al centro di accese polemiche, in particolare per le dichiarazioni della sua ex compagna d’avventura, Ahlam. Le sue affermazioni hanno suscitato un acceso dibattito tra i presenti in studio, rivelando dinamiche interessanti tra i naufraghi e le loro interazioni.

Ahlam esprime il suo malcontento nei confronti di Dino

Durante la trasmissione, Ahlam ha espresso chiaramente il suo disappunto nei confronti di Dino Giarrusso. La concorrente ha affermato di essere stata sollevata dall’arrivo di Jasmin e Paolo Vallesi, che l’hanno aiutata a superare la settimana trascorsa in compagnia di Giarrusso. Le sue parole sono state incisive: “Per fortuna mi hanno raggiunto Paolo e Jasmin…Mi hanno salvato…Non so davvero come abbia potuto resistere una settimana da sola con lui…” Questa dichiarazione ha messo in evidenza il suo disagio e la difficoltà di convivere con Giarrusso, che secondo lei si comportava in modo diverso quando le telecamere erano accese.

Ahlam ha descritto Giarrusso come un attore, affermando che il suo comportamento era una mera facciata. “Sembra un attore di Centovetrine perchè finge davanti alle telecamere…Non fa niente dalla mattina alla sera e appena vede le telecamere prende il rammentino e fa la passerella, mentre io ho fatto la legna tutta la mattina…” Le sue parole hanno messo in discussione l’autenticità del concorrente, suggerendo che il suo atteggiamento fosse calcolato e strategico.

Il confronto tra Ahlam e Veronica Gentili

Veronica Gentili, conduttrice del programma, ha cercato di chiarire la situazione chiedendo ad Ahlam il motivo del suo risentimento nei confronti di Giarrusso. “Che ti ha fatto di male Dino? Che ti ha fatto? Perchè è stata così faticosa questa settimana in cui sei stata da sola con lui?” Ahlam ha colto l’occasione per ribadire la sua posizione, sostenendo che Giarrusso fosse un “giocatore” e che il suo comportamento fosse studiato per impressionare il pubblico.

La discussione ha suscitato reazioni contrastanti in studio. Alessia Fabiani, presente tra i commentatori, ha espresso il suo scetticismo riguardo alle affermazioni di Ahlam, affermando di aver visto Giarrusso impegnato durante la sua permanenza sulla Playa. Anche Veronica Gentili ha mostrato dubbi, sottolineando che, secondo le sue osservazioni, Giarrusso non sembrava inattivo come descritto da Ahlam.

La difesa di Ahlam e le reazioni dello studio

Nonostante le obiezioni, Ahlam ha mantenuto la sua posizione, affermando: “Te lo posso garantire…Puoi chiedere pure a Paolo e Jasmin…Ti daranno la conferma…” Questa difesa ha alimentato ulteriormente il dibattito, con i presenti che si sono divisi tra chi sosteneva Ahlam e chi difendeva Giarrusso. Alessia Fabiani ha commentato: “A me sembra un’altra isola…Io ricordo che era molto intraprendente…”

La tensione è palpabile e il clima in studio si fa sempre più acceso. Nonostante le critiche, Dino Giarrusso ha dimostrato di avere la forza di rimanere in gioco, vincendo la sfida contro Paolo e Jasmin. La sua permanenza nel programma continua a suscitare discussioni e interrogativi, mentre i telespettatori seguono con interesse le dinamiche tra i concorrenti. La competizione si fa sempre più serrata, e i colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate.

