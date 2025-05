Mara Venier al Festival della Tv: tensione e battute con Andrea Malaguti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La celebre conduttrice Mara Venier ha fatto la sua apparizione al Festival della Tv di Dogliani, nonostante un attacco influenzale. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del panorama televisivo, ha preso una piega inaspettata quando la Venier ha interagito con il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti. La serata ha messo in luce la personalità forte e diretta della conduttrice, che non ha esitato a rispondere con prontezza alle domande del giornalista.

L’arrivo di Mara Venier e l’introduzione di Stefano De Martino

Durante il Festival, Mara Venier è stata presentata da Stefano De Martino, suo amico e collega. De Martino ha accolto la conduttrice con affetto, sottolineando il legame speciale che la unisce al pubblico: “Qui dietro le quinte c’è una mia grande amica, che è anche una vostra grandissima amica, alla quale vogliamo tutti bene. Sono qui perché avevo il piacere di introdurla. Avete capito chi è arrivata? La zia!”. Questo caloroso saluto ha creato un’atmosfera di entusiasmo tra i presenti, che hanno accolto la Venier con applausi.

Una volta sul palco, Mara ha salutato il pubblico e ha iniziato a rispondere alle domande di Malaguti. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando il pubblico ha cominciato a chiamare il nome di De Martino, che si era allontanato per un momento. La conduttrice ha reagito con un sorriso, mostrando il suo affetto per l’amico: “Senti come urlano per Stefano, che bello”. Ma quando Malaguti ha fatto un commento poco felice, la tensione è aumentata. “Avrebbe bisogno di un applauso per confortarsi”, ha detto il direttore, scatenando la reazione immediata di Mara: “Non ho di questi problemi, direttore. Guarda che sei capitato male. Io non mi sento una delle televisione, io mi sento una persona normale, sai?!”. Questa risposta ha messo in evidenza il carattere autentico e diretto della conduttrice.

Domande scomode e il rifiuto di Mara Venier

La tensione è ulteriormente aumentata quando Malaguti ha posto una domanda provocatoria: “Chi butti dalla torre, Milly Carlucci o Maria De Filippi?”. Mara Venier ha risposto con fermezza, rifiutandosi di entrare nel gioco: “Ma, guarda, se tu pensi di farmi i trappoloni, hai proprio sbagliato inizio, direttore. I trappoloni con me non funzionano, hai trovato un osso duro stavolta”. La conduttrice ha poi ribattuto con una domanda al direttore: “Tu chi butti giù tra Feltri e Sallusti?”.

Malaguti ha risposto senza esitazione, dichiarando di preferire Sallusti, ma Mara ha mantenuto la sua posizione, rifiutandosi di scegliere tra le due colleghe: “Ma io non ti rispondo, non vedo perché io mi devo fare dei nemici. Sono venuta qua, son partita da Milano, c’ho la febbre. Sono venuta solo per stare insieme al mio pubblico che mi vuole bene, ma secondo te io vengo qua a farmi dei nemici?!”. Questo scambio ha messo in evidenza la determinazione di Mara nel non voler compromettere le sue relazioni professionali.

La personalità di Mara Venier e il suo legame con il pubblico

Mara Venier ha dimostrato ancora una volta di essere una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, capace di affrontare le situazioni con schiettezza e umorismo. La sua presenza al Festival della Tv ha confermato il forte legame che ha con il suo pubblico, che la sostiene e la apprezza per la sua autenticità. La conduttrice ha saputo gestire la tensione con intelligenza, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un’opportunità per mostrare la sua personalità.

La serata ha messo in luce non solo il talento di Mara, ma anche la sua capacità di affrontare le sfide con grinta. La sua risposta alle domande provocatorie di Malaguti ha dimostrato che, nonostante le pressioni del mondo dello spettacolo, rimane fedele a se stessa e ai suoi valori. La Venier ha saputo mantenere un equilibrio tra il divertimento e la serietà, rendendo il suo intervento al Festival della Tv un momento memorabile per tutti i presenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!