“Mank” di David Fincher forse candidato all’Oscar

Il capolavoro di David Fincher, “Mank“, potrebbe essere il primo film di Netflix ad essere candidato all’Oscar come miglior film.

“Mank” di David Fincher, in questa insolita stagione di premi, potrebbe diventare il primo film distribuito da Netflix a ricevere il premio Oscar.

“Mank” è un film drammaturgico, girato nello stile e interpretato con il tono di un film degli anni Quaranta.

Il film racconterà la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman e riceverà un’uscita limitata in sala il 13 novembre e poi debutterà su Netflix il 4 dicembre.

Lo streamer, è ancora alla ricerca del suo primo miglior film vincitore dell’Oscar, attualmente, ha importanti contendenti.

Oltre a “Mank” a contendersi il premio ci saranno “Citizen Kane” e “The Trial of the Chicago 7” di Aaron Sorkin.

Secondo quanto affermato da The Hollywood Reporter, “Mank” è uno dei film più dettagliati e accurati mai realizzati prima sulla vecchia Hollywood.

“Mank” sarà fedele non solo ai grandi eventi storici come l’accesa corsa governatoriale californiana del 1934 che contrapponeva il repubblicano Frank Merriam al socialista-democratico Upton Sinclair e divideva Hollywood, ma anche a minuzie come i fratelli Marx che grigliavano hot dog nel caminetto dell’ufficio di Irving Thalberg.

Il successo del film

Il merito del grande successo del film va a Jack Fincher, padre di David, che, dopo una lunga carriera come scrittore di riviste, scrisse la sceneggiatura di “Mank” su sollecitazione e in consultazione con il figlio, poi morì nel 2003.

La sceneggiatura del film è stata revisionata successivamente dal produttore e regista, Eric Roth.

Il film ha avuto un grande successo anche grazie alle sorprendenti interpretazioni del suo cast, in particolare quelle di Gary Oldman, che comparirà praticamente in ogni scena del film e all’interpretazione di Amanda Seyfried, che interpreterà Davies.

Amanda Seyfried, grazie al ruolo interpretato, avrà una reale possibilità di ottenere la prima nomination della sua carriera, nella categoria delle attrici non protagoniste.

Erika Zagari

30/10/2020