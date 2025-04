Manila Nazzaro contro Elena Barolo: tensione nella casa di The Couple

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality show “The Couple” continua a riservare sorprese e colpi di scena, con tensioni sempre più palpabili tra i concorrenti. Nella terza puntata, in onda nelle prossime ore, Manila Nazzaro ha espresso il suo disappunto nei confronti di Elena Barolo, creando un clima di nervosismo tra le coppie. La situazione si è accesa quando Manila ha rivelato ai suoi compagni di avventura di essere infastidita dai comportamenti della Barolo, accusata di disturbare il suo riposo con risate e urla.

Il malcontento di Manila nazzaro

Manila Nazzaro, moglie di Stefano Oradei, ha manifestato il suo malcontento in una conversazione con altri concorrenti. La Miss Italia ha sottolineato che il comportamento di Elena Barolo, ex velina di “Striscia La Notizia”, sta diventando insostenibile. “Una sera sì, due sere sì, ma alla terza diventa anche pesante”, ha dichiarato Manila, evidenziando come le risate della Barolo non siano solo rumorose, ma anche disturbanti. “Non è che ridi, urli ridendo, che è una cosa diversa”, ha aggiunto, chiarendo la sua posizione.

Le parole di Manila hanno trovato supporto in altre concorrenti, come Giorgia Villa e Benedicta Boccoli, che hanno espresso la loro solidarietà. La tensione si è ulteriormente intensificata quando Benedicta ha colto l’occasione per attaccare Elena, dicendo: “Un po’ ci fa, un po’ ci è… Però deve trovare le chiuse”. Questo scambio di battute ha messo in evidenza il clima di rivalità che si sta creando all’interno della casa.

L’arrivo di elena barolo e la sua reazione

Dopo le dichiarazioni di Manila, Elena Barolo è entrata nella sala delle coppie, dove ha subito ricevuto domande da Benedicta riguardo ai presunti comportamenti notturni. “Allora che cosa avete combinato stanotte? Si sta parlando di voi… Ridevate come pazzi… Pare che ridevate, non dormivate…” ha chiesto Benedicta, cercando di chiarire la situazione.

Elena ha reagito con una risata, cercando di minimizzare l’accaduto: “Io e Thais? Nooo… Ma noi ridiamo sempre…”. Tuttavia, la sua risposta non ha convinto del tutto gli altri concorrenti, e il clima di tensione è rimasto palpabile. Elena e Thais Wiggers, infatti, si trovano in una posizione delicata all’interno del programma, essendo a rischio eliminazione. Le due coppie, infatti, si sfideranno contro Jasmine Carrisi e Pierangelo, molto amati dal pubblico.

Le sfide e le nomination in arrivo

La puntata di stasera promette di essere ricca di emozioni, con un confronto tra le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, che hanno avuto un litigio nei giorni precedenti. Questo scontro potrebbe ulteriormente infiammare gli animi nella casa. I concorrenti, inoltre, dovranno affrontare nuove sfide che metteranno alla prova le loro capacità e la loro resistenza.

Le nomination, che si svolgeranno durante la puntata, aggiungeranno un ulteriore elemento di tensione, poiché i concorrenti dovranno decidere chi merita di rimanere nel gioco e chi, invece, dovrà abbandonare i sogni di vittoria. Con tutti questi elementi in gioco, la puntata di stasera si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena, destinata a tenere incollati i telespettatori allo schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!