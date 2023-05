Manifest 4: quando esce, trama, personaggi ed episodi

La quarta stagione di Manifest, la serie fantascientifica creata da Jeff Rake, è finalmente disponibile su Netflix a partire dal 2 giugno 2023. Dopo la cancellazione da parte della NBC, Netflix ha salvato la serie, rispondendo alle richieste dei fan e di celebrità come Stephen King e Kim Kardashian. Manifest 4 sarà l’ultima stagione e sarà composta da 20 episodi, rilasciati in due parti da dieci episodi ciascuna, seguendo la recente strategia di Netflix di rilasciare le stagioni in più parti.

Trama di Manifest 4: Cosa ci aspetta?

La quarta stagione di Manifest si apre a due anni di distanza dal violento omicidio di Grace che ha sconvolto le vite dei protagonisti. Ritroviamo la famiglia Stone distrutta, con Ben che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita.

Nel frattempo, la data di morte si avvicina, spingendo i passeggeri a cercare disperatamente un modo per sopravvivere. Un personaggio misterioso arriva con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828, portando a scoprire il segreto delle chiamate attraverso un viaggio emotivo e spiazzante.

Il cast e i personaggi

Il cast di Manifest 4 è guidato da Melissa Roxburgh (Michaela Stone) e Josh Dallas (Ben Stone), con Luna Blaise (Olive Stone), J. R. Ramirez (Jared Vasquez) e Parveen Kaur (Saanvi). Ty Doran sostituirà Jack Messina nel ruolo di Cal Stone. Holly Taylor e Matt Long torneranno nella quarta stagione.

Manifest 4: Numero di episodi

La quarta stagione di Manifest è composta da 20 episodi, distribuiti in due parti da dieci episodi ciascuna. La serie è prodotta da Jeff Rake Productions e Compari Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television.

Manifest 4: La seconda parte della stagione

La seconda parte di Manifest 4 promette di essere altrettanto avvincente e ricca di colpi di scena. Mentre i protagonisti continuano a lottare con le conseguenze delle rivelazioni della prima parte, nuovi misteri emergono, portando a ulteriori scoperte sul volo 828.

La tensione aumenta man mano che la data di morte si avvicina, e i passeggeri del volo 828 devono affrontare sfide sempre più grandi per sopravvivere.

La serie è in uscita il 2 giugno 2023.

Dove vederla in streaming

Manifest 4 sarà disponibile in esclusiva Netflix. A partire dal 1° gennaio 2022, anche le prime tre stagioni di Manifest sono disponibili su Netflix in Italia.