“Malignant”: nuove foto e data d’uscita del nuovo horror di James Wan

Il regista americano di origine malese ha diffuso sui suoi canali social ufficiali nuove immagini della sua prossima pellicola: “Malignant”.

Wan diffonde una nuova immagine di “Malignant” e comunica la data d’uscita

La prossima pellicola horror di James Wan ha finalmente una data d’uscita. Attraverso il suo canale instagram ufficiale, Creepypuppet, Wan ha pubblicato anche un’immagine del film. Si tratta di una mano che indossa un guanto di pelle nero che impugna un pugnale dorato. Nel comunicato si può leggere:

“MALIGNANT” uscirà il 10 settembre.

Finalmente l’ho finito la scorsa settimana. Questo sarebbe dovuto essere il mio ‘piccolo horror thriller’ in mezzo a progetti più impegnativi, ma la pandemia ha fatto sì che tutto sia stato ritardato. Sono super eccitato per questo film. Non saprei nemmeno come descriverlo. Volevo fare qualcosa di originale, che trascendesse i generi e differente rispetto a tutti i miei lavori, ma che avesse lo spirito dei thriller-horror con cui sono cresciuto. Altre notizie a breve”

La pellicola uscirà, quindi, il 10 settembre nelle sale cinematografiche e su HBO Max. Il 4 giugno uscirà, invece, il quarto capitolo della serie – ideata da Wan – di “The Conjuring”, “The Devil Made Me Do It”. La pellicola vede Wan nelle vesti di produttore e co-sceneggiatore. Il prossimo lavoro di Wan da regista sarà “Aquaman 2” la cui data di uscita prevista è il 16 dicembre 2022.

Cosa sappiamo di “Malignant”

Per ora sappiamo molto poco del nuovo film di Wan. Dal trailer diffuso da Warner Bros a inizio mese – un collage di varie immagini delle prossime pellicole realizzate dalla casa di produzione – nessun dettaglio viene svelato della trama di “Malignant”. Durante il trailer (al settimo secondo), vediamo un’immagine tratta dal film di Wan, con una donna distesa a letto terrorizzata, alle cui spalle compare una mostruosa creatura. La donna è l’attrice Annabelle Wallis, quindi il fatto che sia la protagonista di “Malignant” è l’unico elemento sicuro del film. Considerando la data di uscita a settembre, è probabile che il trailer ufficiale della pellicola venga diffuso in primavera. E non vediamo l’ora di vederlo