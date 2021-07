Malignant: il trailer del film che celebra il ritorno del regista James Wan

“Malignant” è il nuovo film horror del regista James Wan. Un uovo incubo da scoprire dal prossimo 10 ottobre.

Malignant: trama e trailer del film

Il primo trailer di “Malignant” è piuttosto inquietante. Dopo molti accenni criptici, finalmente diamo uno sguardo al nuovo incubo del maestro dell’orrore. Wan non solo ha diretto, ma ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Akela Cooper, basata su una storia che hanno realizzato con Ingrid Bisu. Il film segue Annabelle Wallis nei panni di una donna di nome Madison paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi. Il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono in realtà realtà terrificanti

Il trailer mostra l’occhio unico di Wan per l’horror cinematografico, come il suo amore per le riprese orbitanti. La storia sembra essere legata a un’entità soprannaturale che Madison ha incontrato per la prima volta da bambina, ricordando non solo i film gialli italiani, ma anche il classico di Wes Craven “A Nightmare on Elm Street”.

Cast e produzione del film di James Wan

Oltre all’attrice Annabelle Wallis completano il cast: Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

James Wan sembra riunire il suo team preferito per “Malignant” A lavorare con lui il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (Aquaman, The Conjuring 2), la scenografa Desma Murphy (Aquaman, Furious 7), così come la costumista Lisa Norcia (Insidious: L’ultima chiave). La musica è di Joseph Bishara, che ha composto la colonna sonora di tutti e sette i film di “The Conjuring Universe”

“Malignant”, distriuito d alla Warner Bros, sarà disponibile su due canali quello dei cinema e su HBO Max il 10 settembre.

Francesca Reale

21/07/2021