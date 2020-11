“Malcolm & Marie” presto su Netflix, con David Washington e Zendaya

Secondo quanto affermato da Variety, Netflix ha annunciato il lancio della serie “Malcolm & Marie”, con John David Washington e Zendaya.

“Malcolm & Marie” arriverà su Netflix

Netflix ha annunciato la data d’uscita di “Malcolm & Marie” che arriverà in streaming il 5 febbraio 2021.

E’ stata portata avanti una vera e propria battaglia per aggiudicarsi i diritti di distribuzione di film.

La sfida è stata vinta da Netflix, in quanto ha avuto la meglio su HBO, Amazon, Searchlight, MGM, Apple, A24 e Focus Features.

Un accordo siglato sulla base di 30 milioni di dollari.

Il film è stato presentato durante il Toronto International Film Festival, che si è svolto quest’anno in modalità virtuale, data la pandemia COVID-19.

La data d’uscita della pellicola anticipa anche la possibilità che possa essere inclusa agli Oscar 2021.

Le riprese del film sono state girate dal 17 giugno al 2 luglio a Carmel, in California.

Il team ha affermato che si è dato molto da fare per mantenere il set in conformità con i protocolli di sicurezza COVID-19 e ottenere l’approvazione dei sindacati di Hollywood per poter continuare le riprese.

“Malcolm & Marie“racconta la storia d’amore di John David Washington e Zendaya. Washington interpreterà il ruolo di un regista.

Questo tornato a casa dopo la premiere di un suo film, fianco a fianco con la sua fidanzata, interpretata da Zendaya, anche se dovrebbe essere un momento entusiasmante per entrambi, la serata prende una piega inaspettata.

Alcune rivelazioni sul rapporto vengono a galla, in relazione a precedenti storie d’amore, mettendo alla prova il loro amore.

“Malcolm & Marie” e la produzione

“Malcolm & Marie” è stato prodotto e diretto da Levinson, noto per aver creato la serie HBO “Euphoria” in collaborazione con Kevin Turen.

Nel cast del film troveremo Zendaya e Washington, così come il rapper Kid Cudi e Yariv Milchan.

John David Washington, noto per aver recitato in “Tenet” e “BlacKkKlansman” e Zendaya saranno i due protagonisti del film.

Il produttore Sam Levinson ha dichiarato:

“Sono molto grato a questo cast e alla troupe, molti dei quali sono la mia famiglia Euphoria, per essersi riuniti in tempi così incerti. Ci siamo sentiti privilegiati di poter realizzare questo film insieme e lo abbiamo fatto con molto amore. Siamo tutti entusiasti che sia distribuito in tutto il mondo da Netflix”.

Levinson e Zendaya hanno già lavorato precedentemente insieme in “Euphoria”.

Erika Zagari

19/11/2020