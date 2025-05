Mahmood in concerto a Roma: tutte le informazioni sulla tappa del N.L.D.A. Tour

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 20 maggio 2025, il cantautore Mahmood si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, portando in scena il suo attesissimo N.L.D.A. Tour. Questa performance rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere un’esperienza musicale immersiva, ricca di elementi visivi e coreografie coinvolgenti. Dopo il successo delle prime tappe del tour, l’artista milanese è pronto a incantare il pubblico romano con uno spettacolo che promette di essere indimenticabile.

Un concerto che unisce sogno e realtà

Lo show di Mahmood è stato concepito come un rave teatrale, un viaggio tra atmosfere sognanti e momenti più underground. La regia artistica, affidata a Type-Ten, crea un mix armonioso di musica, visual e coreografie, permettendo al pubblico di immergersi nel mondo dell’artista. Ogni esibizione è un racconto che riflette le esperienze personali di Mahmood e i diversi stili musicali che ha esplorato nel corso della sua carriera. I fan possono aspettarsi un’alternanza di quadri estetici che rappresentano i molteplici aspetti della sua arte, dai brani più iconici ai successi più recenti.

La scaletta del concerto: un viaggio tra i successi

Durante il concerto, Mahmood presenterà una scaletta ricca e variegata, che include alcuni dei suoi brani più celebri. I fan potranno ascoltare successi come “Soldi” e “Brividi”, insieme a pezzi dall’album “Nei letti degli altri”, pubblicato nel 2025. Tra i brani in scaletta, si distingue il singolo “Sottomarini”, che è stato presentato in anteprima durante la finale del Festival di Sanremo 2025, dove Mahmood ha anche ricoperto il ruolo di co-conduttore. La scaletta provvisoria include:

Inuyasha

Bar

Soldi

Brividi

Sottomarini

Appena prima di partire

Nei letti degli altri

Dorado

Rapide

Ghettolimpo

Rubini

Deserto

Calipso

Dorothea

Informazioni sui biglietti e dettagli dell’evento

Il concerto di Mahmood si svolgerà il 20 maggio 2025 presso il Palazzo dello Sport di Roma, situato in Piazzale Pier Luigi Nervi, 1. L’inizio dello spettacolo è programmato per le ore 21:00. I biglietti sono disponibili a partire da €43,70 e possono essere acquistati tramite i circuiti ufficiali come TicketOne e Friends & Partners. È consigliabile prenotare in anticipo, dato l’alto interesse per l’evento.

Mahmood: un artista in continua evoluzione

Mahmood si è affermato come uno dei protagonisti della musica italiana e internazionale, con oltre 4 miliardi di stream totali e un impressionante palmarès di riconoscimenti, tra cui 37 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia. Il suo stile musicale è una fusione di pop, hip hop, trap e R&B, arricchito da influenze della musica tradizionale italiana e araba. Questo mix distintivo gli consente di rimanere sempre attuale e di sorprendere il pubblico con ogni nuova esibizione. Con quasi 2 milioni di follower su Instagram, Mahmood ha saputo conquistare anche il pubblico oltreoceano, documentando il suo lavoro e le sue esperienze, come il recente viaggio a Los Angeles, attraverso i social media.

