Eurovision Song Contest 2025: Favoriti e Previsioni per la Finale di Stasera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 17 maggio 2025 è una data attesa da molti appassionati della musica europea, poiché si svolgerà la finale dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno, l’evento si tiene a Basilea, in Svizzera, e i riflettori sono puntati sui concorrenti che si contenderanno il prestigioso trofeo. L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, e San Marino, con Gabry Ponte, sono tra i protagonisti di questa edizione, ma chi avrà la meglio secondo le previsioni?

I favoriti per la vittoria

L’atmosfera a Basilea è carica di emozione, con i finalisti pronti a esibirsi sul palco dell’Eurovision. L’evento avrà inizio alle 21:00 e sarà trasmesso in diretta su Rai1 e sulla piattaforma RaiPlay. Le scommesse indicano che la Svezia, rappresentata dal trio comico KAJ, è la grande favorita per la vittoria. Il loro brano, dal titolo accattivante “Bara Bada Bastu“, ha conquistato il pubblico e i bookmaker, rendendo la Svezia un contendente temibile, con sette vittorie già all’attivo nella storia del concorso.

A seguire, l’Austria si presenta con JJ, il cui brano “Wasted Love” ha catturato l’attenzione per il suo stile elettro-pop. Per il terzo posto, si prevede una competizione serrata tra i Paesi Bassi e la Francia. Gli olandesi puntano su Claude con “C’est la vie“, mentre la Francia schiera Louane con “Maman“, entrambi brani che promettono di lasciare il segno.

Le quote di Gabry Ponte e Lucio Corsi

Gabry Ponte, con il suo brano “Tutta l’Italia“, è un altro nome di spicco di questa edizione. Nonostante abbia fatto ballare il pubblico dell’Eurovision, le sue quotazioni sono diminuite nelle ultime ore, ma il clima di competizione è sempre incerto e tutto può cambiare in un attimo. Dall’altra parte, l’Estonia è rappresentata da Tommy Cash con “Espresso Macchiato“, un pezzo che ha suscitato polemiche e che lo colloca come un outsider in questa edizione.

Lucio Corsi, il rappresentante italiano, non sembra rientrare tra i favoriti per la vittoria, ma la sua presenza è comunque significativa. La sua canzone “Volevo essere un duro” ha ottenuto un buon riscontro su Spotify, con oltre 39 milioni di stream, posizionandosi al secondo posto tra i brani più ascoltati.

La serata di gala e i conduttori

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio spettacolo che coinvolge il pubblico. A condurre la serata ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Hazel Brugger e Sandra Studer. In Italia, il commento sarà affidato a Gabriele Corsi e BigMama, che accompagneranno gli spettatori in questa emozionante avventura musicale.

Il momento culminante della serata sarà l’annuncio del vincitore, un evento che tiene con il fiato sospeso milioni di telespettatori in tutta Europa. Anche se Lucio Corsi non è tra i principali contendenti, il suo talento e la sua esibizione rimarranno impressi nel cuore degli italiani, mentre molti sperano in una sorprendente vittoria per San Marino.

L’appuntamento è fissato per stasera, 17 maggio, alle 21:00 su Rai1, con la speranza che la musica possa ancora una volta unire e sorprendere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!