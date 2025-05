La finale dell’Eurovision Song Contest 2025: attesa e sorprese in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025 si prepara a ospitare la sua attesissima finale, trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 21. L’evento, che rappresenta uno dei momenti più significativi della musica europea, attira ogni anno l’attenzione di milioni di spettatori. Con oltre 160 milioni di persone pronte a seguire la competizione, l’aspettativa è palpabile. Chi avrà l’onore di portare a casa la vittoria e ospitare l’evento l’anno prossimo?

Le dinamiche del voto e le aspettative italiane

In questa edizione, l’Italia non potrà esprimere il proprio voto per l’artista nazionale Lucio Corsi, ma avrà la possibilità di sostenere gli altri concorrenti. Questo aspetto potrebbe influenzare le dinamiche di voto, rendendo la competizione ancora più avvincente. Tra i brani in gara, si segnala “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, che potrebbe sorprendere e conquistare il pubblico, portando grande soddisfazione a San Marino. La strategia di voto e le preferenze del pubblico italiano potrebbero rivelarsi decisive per il risultato finale.

Favoriti per la vittoria: Svezia, Francia e Australia in pole position

Le scommesse per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2025 vedono in prima linea l’Australia, la Svezia e la Francia. Quest’ultima ha presentato una canzone dal forte impatto emotivo, dedicata alla figura materna, che ha già suscitato molte emozioni tra il pubblico. Tuttavia, Lucio Corsi si distingue per la sua originalità, essendo l’unico artista dopo quasi trent’anni a esibirsi dal vivo con un strumento, l’armonica. La sua performance, accompagnata da sottotitoli che amplificano il messaggio della canzone, ha contribuito a catturare l’attenzione e il favore del pubblico.

Possibile ospite d’eccezione: Celine Dion

Un elemento di sorpresa potrebbe arricchire ulteriormente la serata: secondo quanto anticipato da Gabriele Corsi durante la trasmissione “Unomattina in famiglia”, è possibile che Celine Dion faccia un’apparizione speciale durante la finale. La celebre artista ha già lanciato un messaggio ai fan dell’Eurovision, creando grande attesa tra gli spettatori. Inoltre, il pubblico italiano è ansioso di vedere Michelle Hunziker, che condurrà la finale insieme ad altre due presentatrici. La Hunziker ha espresso il rammarico di non aver potuto condurre le serate precedenti, ma la sua presenza nella finale rappresenta un momento clou per l’evento.

L’Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia quindi come una serata ricca di emozioni, sorprese e performance indimenticabili, con un mix di artisti emergenti e nomi affermati. L’attenzione è alta e il pubblico è pronto a scoprire chi avrà l’onore di vincere questa edizione storica.

