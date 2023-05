Mahmood doppiatore di Sebastian in La Sirenetta:”Lo aspettavo da anni”

Mahmood, il giovane cantautore italiano che ha conquistato il pubblico con “Soldi” e “Barrio”, ha messo la sua voce al servizio del personaggio di Sebastian nel live-action de “La Sirenetta”. Un ruolo che ha rappresentato per lui un sogno d’infanzia, come ha raccontato in un’intervista.

Mahmood la passione per “La Sirenetta” fin dall’infanzia

Mahmood ha sempre amato “La Sirenetta”, tanto da dichiarare che la sua passione per il film d’animazione risale addirittura all’età di 5 anni. Così, quando gli è stata data la possibilità di doppiare Sebastian nel nuovo adattamento live-action del classico Disney, non ha potuto che accettare con entusiasmo.

Il cantante italiano ha condiviso sui suoi social una foto di quando era bambino, con il libro di “La Sirenetta” in mano, dimostrando la sua lunga fedeltà al film che lo ha ispirato sin dall’infanzia.

Mahmood canta “In fondo al mar”

Mahmood ha prestato la sua voce sia per il parlato che per le canzoni di Sebastian, uno dei personaggi più amati del film. In particolare, il cantautore ha interpretato una delle canzoni più famose di “La Sirenetta”: “In fondo al mar”. Il brano, scritto da Alan Menken, ha fatto innamorare intere generazioni di bambini e adulti, grazie alla sua allegria contagiosa e alla sua melodia orecchiabile.

Nel live-action di “La Sirenetta”, Mahmood ha avuto l’onore di eseguire una versione personale della canzone, mantenendo intatta l’energia e la vitalità dell’originale. Il video della performance di Mahmood è stato condiviso sui social, ricevendo molti apprezzamenti dai fan del cantante e del film.

Il cast di “La Sirenetta”

La nuova versione de “La Sirenetta” è stata diretta da Rob Marshall e vanta un cast di stelle internazionali. La protagonista Ariel è interpretata da Halle Bailey, una giovane attrice e cantante americana che si è fatta notare per la sua voce potente e il suo talento.

Il re dei mari Tritone è impersonato dal premio Oscar Javier Bardem, mentre la malvagia strega del mare Ursulaè interpretata da Melissa McCarthy. Il principe Eric è invece interpretato da Jonah Hauer-King, un attore inglese che ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2017.

La colonna sonora di “La Sirenetta”

La colonna sonora di “La Sirenetta” è stata riarrangiata da Lin-Manuel Miranda, il celebre autore di “Hamilton”. Miranda ha aggiunto nuove canzoni alla colonna sonora originale di Alan Menken, creando un mix perfetto di melodie classiche e nuove canzoni.