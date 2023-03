Magic Mike – The Last Dance sbarca ufficialmente su tutte le piattaforme streaming

Magic Mike – The Last Dance, dopo il grande successo al box office, è pronto a sbarcare ufficialmente su tutte le piattaforme streaming. Dal 14 marzo sono infatti disponibile per l’acquisto su: Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Chili, Rakuten TV e Microsoft Film & TV. Dal 21 marzo inoltre avremo la possibilità di noleggiare il film su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Dopo il grande successo di critica e pubblico Magic Mike – The Last Dance si prepara quindi al suo debutto in versione digital. Nel film ritroveremo Channing Tatum nei panni del protagonista Mike Lane, con il visionario regista Steven Soderbergh e Reid Carolin alla sceneggiatura. La co-protagonista del film sarà Salma Hayek Pinault, attrice molto conosciuta per i suoi ruoli in: House of Gucci, Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario.

Di seguito la sinossi del film:

“Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, a realizzare ‘the last dance’?.”

Fanno parte del cast insieme a Tatum e alla Hayek: Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed e Vicki Pepperdine. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures. Per l’occasione, potrete gustarvi in modo totalmente gratuito i primi 10 minuti del film direttamente sul nostro sito o in alternativa, sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros.