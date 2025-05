Maggio 2025: Un mese ricco di novità e ritorni per gli appassionati di serie TV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Maggio 2025 si prospetta come un mese intrigante per gli appassionati di serie televisive, anche se, a differenza di quanto accaduto in passato, le novità di grande impatto sono limitate. Tuttavia, titoli come “Love, Death & Robots” e nuove serie come “Murderbot“, “Mobland” e “Star Wars: Tales of the Underworld” promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Nonostante un panorama che potrebbe apparire un po’ sottotono, ci sono diverse proposte da seguire con interesse.

Star Wars: Tales of the Underworld, stagione

In occasione dello Star Wars Day, Disney lancia “Tales of the Underworld“, una serie antologica che esplora il lato oscuro della galassia di Star Wars. Composta da diversi cortometraggi animati, la serie si concentra sulle avventure di contrabbandieri, cacciatori di taglie e signori del crimine. Nonostante le aspettative non siano altissime, la speranza è che questo nuovo progetto riesca a catturare l’interesse degli spettatori, evitando di deludere le aspettative. La serie si inserisce in un contesto di continuità per il franchise, che ha visto un rinnovato interesse grazie a opere come “Andor“. La qualità della narrazione e dell’animazione sarà cruciale per il successo di “Tales of the Underworld“, e gli appassionati attendono con curiosità le storie che verranno raccontate.

Love, Death & Robots, stagione 4

La quarta stagione di “Love, Death & Robots“, creata da David Fincher e Tim Miller, rappresenta un tentativo di recuperare la brillantezza della prima stagione. Nonostante le precedenti edizioni abbiano mostrato una certa flessione nella qualità, la serie antologica ha sempre offerto episodi visivamente affascinanti e narrativamente intriganti. La sfida per questo nuovo capitolo sarà quella di trovare un filo conduttore che unisca le storie, riprendendo elementi che hanno funzionato in passato. Gli spettatori sperano che questa stagione possa riportare la serie ai suoi livelli migliori, offrendo nuove idee e innovazioni visive che possano sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Murderbot, stagione 1

“Murderbot“, in arrivo su Apple TV+, è basata sulla serie di racconti “The Murderbot Diaries” scritti da Martha Wells. La trama segue un androide dotato di coscienza che cerca di nascondere la sua capacità di pensare autonomamente, mentre vive un conflitto interiore tra attrazione e avversione nei confronti degli esseri umani. Alexander Skarsgard interpreta il ruolo principale in questa commedia fantascientifica, prodotta dai premi Oscar Chris e Paul Weitz. Con nomi di spicco coinvolti, “Murderbot” si presenta come una delle novità più attese di maggio, promettendo di portare un mix di umorismo e riflessioni sulla natura dell’intelligenza artificiale e delle relazioni umane.

Mobland, stagione 1

“Mobland“, una nuova serie in arrivo su Paramount+, è scritta e ideata da Ronan Bennett e prodotta da Guy Ritchie. Il cast include attori di fama come Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, che si trovano al centro di una faida tra due famiglie criminali londinesi. La trama si sviluppa attorno a un conflitto sanguinoso, dove ogni errore può avere conseguenze fatali. Con un mix di azione e tensione, “Mobland” promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre un nuovo arrivo potrebbe alterare gli equilibri tra le fazioni in guerra.

Altre serie in streaming a maggio 2025

The Four Seasons, stagione 1

Netflix apre il mese con “The Four Seasons“, una commedia scritta da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield. Ispirata al film del 1981, la serie segue un gruppo di amici di lunga data che si ritrovano in occasione di un matrimonio imminente. La notizia di un matrimonio tra due di loro sconvolge le dinamiche del gruppo, portando a un anno di cambiamenti e scoperte.

In moto verso casa

Ewan McGregor e Charley Boorman intraprenderanno un viaggio in moto attraverso 17 paesi europei, partendo dalla Scozia e terminando in Inghilterra. La serie promette di mostrare paesaggi mozzafiato e il legame tra i due protagonisti.

Bad Thoughts, stagione 1

“Bad Thoughts“, creata e interpretata dal comico Tom Segura, offre una serie di racconti caratterizzati da umorismo nero e situazioni assurde, promettendo di intrattenere il pubblico con storie imprevedibili.

La Fattoria di Clarkson, stagione 4

Jeremy Clarkson torna in scena per continuare il suo percorso come *agricoltore. Dopo il fallimento del suo ristorante, si dedicherà all’apertura di un pub, affrontando le sfide della vita rurale.

Dept. Q – Sezione Casi Irrisolti, stagione 1

Basata sui romanzi di Jussi Adler-Olsen, “Dept. Q” segue le indagini dell’ex detective Carl Mørck, che trasforma un seminerato in un’agenzia investigativa. La serie promette di essere una piacevole sorpresa nel panorama televisivo.

And Just Like That…, stagione 3

La terza stagione di “And Just Like That…” continua a esplorare le vite delle protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte, portando avanti le loro storie e relazioni, per la gioia dei fan della serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!