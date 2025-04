Maggio 2025: Le nuove serie TV in arrivo su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mese di maggio 2025 si preannuncia ricco di novità per gli abbonati di Prime Video, con una serie di nuove produzioni originali pronte a intrattenere il pubblico. Tra i titoli più attesi, il ritorno di “Nove perfetti sconosciuti” con Nicole Kidman, insieme a diverse altre serie che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Scopriamo insieme le nuove uscite di questo mese.

Il ritorno di Nove perfetti sconosciuti

Uno dei titoli di punta di maggio è senza dubbio “Nove perfetti sconosciuti“, che torna su Prime Video con la sua seconda stagione il 22 maggio. Questa serie, che ha già conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e il cast stellare, offre un totale di otto episodi. I primi due episodi saranno disponibili sin dal giorno del lancio, mentre le puntate successive verranno rilasciate settimanalmente. La serie esplora le vite di nove individui che si ritrovano in un centro benessere, dove le loro storie si intrecciano in modi inaspettati. La presenza di Nicole Kidman come protagonista aggiunge un ulteriore richiamo per gli appassionati di cinema e serie TV.

Novità Original: Motorheads e Octopus!

Il 20 maggio debutta “Motorheads“, una nuova serie originale che promette di intrattenere gli amanti dei motori e delle avventure su strada. Composta da dieci episodi, la serie sarà disponibile per la visione binge, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nella storia. Gli appassionati di avventure marine potranno invece sintonizzarsi su “Octopus!“, che arriverà l’8 maggio con due episodi. Questa serie originale si propone di esplorare il mondo sottomarino attraverso una narrazione coinvolgente e visivamente affascinante.

Altre uscite imperdibili

Maggio vedrà anche l’arrivo di “Overcompensating – L’Inganno“, una nuova serie originale che debutterà il 15 maggio. Composta da otto episodi, la serie promette colpi di scena e una trama avvincente che terrà gli spettatori con il fiato sospeso. Infine, “Sorelle sbagliate” arriverà il 29 maggio, con anch’essa otto episodi disponibili per la visione binge. Questa serie si preannuncia come una commedia drammatica che esplora le dinamiche familiari e le relazioni tra sorelle.

Altre serie da non perdere su Prime Video

Maggio 2025 porterà anche altre serie interessanti su Prime Video. Tra queste, “Cover Affairs” che include le prime cinque stagioni, disponibile dal 3 maggio, e “Le regole del delitto perfetto“, che offre le prime sei stagioni a partire dal 5 maggio. Gli appassionati di animazione potranno divertirsi con “LEGO DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni“, che debutterà il 15 maggio. Infine, i fan di “One Piece” potranno godere della decima stagione, in arrivo il 20 maggio.

Con tutte queste nuove uscite, maggio si preannuncia un mese entusiasmante per gli abbonati di Prime Video, che potranno godere di una varietà di contenuti originali e avvincenti.

