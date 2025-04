Maggio 2025: Le novità imperdibili in arrivo su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mese di maggio si preannuncia ricco di novità per gli abbonati di Prime Video, con un catalogo che si arricchirà di titoli attesi e di nuove produzioni originali. Tra film di azione, commedie e drammi, la piattaforma di streaming on demand offre una selezione variegata che promette di soddisfare i gusti di tutti. Scopriamo insieme le principali uscite e le anticipazioni ufficiali.

I film originali da non perdere

Il primo maggio segna l’arrivo di “Un altro piccolo favore“, sequel del fortunato “Un piccolo favore“. Questo film riporta sullo schermo Anna Kendrick nei panni di Stephanie Smothers e Blake Lively in quelli di Emily Nelson, ambientando la storia nell’incantevole isola di Capri. Qui, le due protagoniste si preparano a festeggiare il matrimonio di Emily con un affascinante uomo d’affari italiano. Questo titolo rappresenta senza dubbio il pezzo forte della programmazione di maggio.

Successivamente, il 15 maggio, gli appassionati di action movie potranno assistere all’uscita di “A Working Man“, un film che ha già fatto parlare di sé al cinema. La regia è affidata a David Ayer, noto per il suo lavoro in pellicole di successo, mentre il cast vede protagonisti Jason Statham e Sylvester Stallone, quest’ultimo anche autore della sceneggiatura. La combinazione di questi talenti promette un’esperienza cinematografica avvincente.

In aggiunta, il 30 maggio sarà disponibile “Viaggio di maturità: Maiorca” e l’8 maggio arriverà “La Valutazione“, completando così un mese ricco di produzioni originali.

Altre uscite interessanti

Oltre ai film originali, Prime Video arricchisce il suo catalogo con una serie di titoli che spaziano tra vari generi. Tra le prime visioni, il 7 maggio si potrà vedere “Alice, Darling“, seguito da “Tin Soldier” l’8 maggio. Il 13 maggio sarà la volta di “Settlers – Colonia marziana“, un film che esplora temi di colonizzazione e sopravvivenza in un contesto fantascientifico.

Per i più giovani, il 14 maggio debutterà “Arkie e la magia delle luci“, un’avventura animata che promette di incantare il pubblico. Infine, il mese si chiuderà con “Boudica” il 29 maggio e “10 giorni con i suoi” il 31 maggio, offrendo una varietà di opzioni per gli spettatori.

Film classici e cult

Non mancano nel catalogo di maggio anche alcuni film cult che hanno segnato la storia del cinema. Il primo maggio, gli utenti potranno rivedere titoli iconici come “Il grande Lebowski“, “Money Monster – L’altra faccia del denaro” e “Balle spaziali“. Questi film, che spaziano dalla commedia al dramma, offrono un’opportunità imperdibile per riscoprire opere che hanno lasciato un segno nel panorama cinematografico.

Altri titoli di rilievo in arrivo il primo maggio includono “Agente Cody Banks“, “Le spie“, e “USS Indianapolis“, tutti film che hanno conquistato il pubblico nel corso degli anni. Inoltre, il 13 maggio si potrà assistere a “Chaos” e “L’esigenza di unirmi ogni volta con te“, mentre il 15 maggio sarà il turno di “The Post” e “Mandy“, due film che affrontano temi di grande attualità.

