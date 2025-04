Maggie Wheeler ricorda Matthew Perry: un legame speciale e un momento toccante dopo la sua scomparsa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maggie Wheeler, nota per il suo iconico ruolo di Janice in “Friends“, ha condiviso un ricordo emozionante legato alla morte di Matthew Perry, l’attore che ha interpretato Chandler Bing. Perry è scomparso nell’ottobre del 2023 a causa di un’overdose, lasciando un vuoto incolmabile tra i fan e i colleghi. Durante un’intervista al podcast “Still Here Hollywood” condotto da Steve Kmetko, Wheeler ha descritto un’esperienza che l’ha profondamente colpita e che la collega ha vissuto come un segno di connessione con Perry.

La scomparsa di Matthew Perry e il ricordo di Maggie Wheeler

Matthew Perry, celebre per il suo ruolo in “Friends“, ha avuto una vita segnata da alti e bassi, inclusa una lunga battaglia contro la dipendenza. La sua morte ha scosso non solo i fan della serie, ma anche i suoi amici e colleghi. Maggie Wheeler ha rivelato di aver vissuto un momento significativo dopo la sua scomparsa, mentre si trovava in piscina da un vicino. In quel frangente, ha sentito la necessità di invocare il ricordo di suo fratello, anch’egli scomparso a causa della dipendenza.

Wheeler ha raccontato: “Ero sdraiata sulla schiena, pensavo a mio fratello e ho detto ‘Veglia su di lui’.” In quel preciso istante, due falchi sono apparsi nel cielo, uno dei quali ha volteggiato intorno a lei, creando un’atmosfera quasi mistica. Questo episodio, per Wheeler, ha rappresentato un segno di conforto e connessione con il mondo spirituale, un tema ricorrente per molte persone che cercano di elaborare la perdita di una persona cara.

L’eredità di Matthew Perry e il suo impatto

Maggie Wheeler ha ricordato quanto fosse amato Perry, non solo per il suo talento comico, ma anche per la gioia che portava nelle vite di chi lo circondava. “Persone in tutto il mondo lo amavano nei panni di Chandler,” ha affermato, sottolineando il modo in cui il suo personaggio ha influenzato generazioni di spettatori. La sua capacità di far ridere e intrattenere ha lasciato un segno indelebile, e la sua morte ha colpito profondamente molti, inclusa Wheeler, che ha descritto il suo dolore come un sentimento di afflizione e tristezza.

Wheeler ha anche accennato alla complessità della vita di Perry, evidenziando come, nonostante i progressi che sembrava aver fatto, la sua battaglia con la dipendenza fosse una lotta continua. “Anche quando pensi di esserti preparato, la notizia della sua scomparsa è stata una sorpresa,” ha detto, riflettendo sulla fragilità della vita e sulle sfide che molti affrontano in silenzio. La sua testimonianza non solo onora la memoria di Perry, ma invita anche a una riflessione più profonda sulle difficoltà legate alla dipendenza e sull’importanza di essere presenti per chi ci circonda.

Un ricordo che vive attraverso le risate e la nostalgia

Maggie Wheeler ha interpretato Janice in ben 19 episodi di “Friends“, diventando un personaggio indimenticabile per i fan della serie. La sua presenza ha contribuito a creare momenti iconici, e il suo legame con Perry sul set ha lasciato un’impronta duratura. Anche se il dolore per la sua perdita è palpabile, Wheeler ha scelto di ricordare Perry attraverso le risate e i momenti felici condivisi durante le riprese.

La sua testimonianza è un richiamo a celebrare la vita e l’eredità di chi ci ha lasciato, mantenendo vivo il ricordo attraverso le esperienze condivise. La storia di Matthew Perry e il suo impatto su milioni di persone continueranno a vivere, non solo attraverso le sue performance, ma anche attraverso le parole e i ricordi di chi lo ha conosciuto e amato.

