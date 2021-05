Mads Mikkelsen sulla sceneggiatura di “Indiana Jones 5”: “Era tutto quello che desideravo che fosse”

L’attore danese Mads Mikkelsen parla della sua prossima partecipazione nel capitolo quinto del franchise di “Indiana Jones”, le cui riprese sono cominciate questa primavera.

Mads Mikkelsen un attore di successo

Mads Mikkelsen, attore danese, di talento e di grande fascino è apparso per la prima volta sulla scena mondiale in Casino Royale. Da quel momento, si sono aperte le porte nel mondo Marvel, Star Wars ed infine Hannibal Lecter senza però tralasciare i brillanti lavori drammatici in film più piccoli come il premio Oscar “Another Round”.

Di conseguenza, è stata una notizia meravigliosa quando la Lucasfilm ha annunciato che l’attore si sarebbe unito al cast di “Indiana Jones 5”, con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Questo, tra l’altro, è il primo film di Indiana Jones non diretto da Steven Spielberg.

Gli estratti dell’intervista a Collider

Christina Radish di Collider ha recentemente parlato con Mikkelsen del suo nuovo film “Riders of Justice”, e lo stesso attore afferma quanto abbia molto apprezzato la sceneggiatura di Indiana Jones 5.Quando gli è stato chiesto quale fosse la sua reazione all’essere stato contattato per recitare nel nuovo film di Indiana Jones, Mads Mikkelsen ha rivelato di aver rivisto “I predatori dell’arca perduta” (Raiders of the Lost Ark) di Spielberg:

“Sono molto, molto entusiasta. Ho rivisto I predatori dell’arca perduta l’altro giorno, è così ben fatto e così affascinante, ed è una narrazione fantastica. Quindi sì, è un grande onore far parte di questo franchise con cui sono cresciuto. Mi hanno fatto leggere la sceneggiatura prima di decidere. E sì, era tutto quello che volevo che fosse, quindi è stato semplicemente fantastico “.

L’attore ha anche detto che ha avuto la possibilità di aiutare a creare il suo personaggio mentre discute anche in generale di come, nel franchise di Indiana Jones, Ford interpreta “l’uomo convenzionale”: “Penso di essere stato invitato a creare un personaggio, è quello che vogliono. Ecco perché scelgono alcuni attori che pensano possano inventare certe cose, e sarà una collaborazione come sempre. C’è sempre una specie di mix di generi nel film. Indiana Jones che è un uomo convenzionale. Ma produce un sacco di cose divertenti e interessanti.”

Francesca Reale

07/05/2021