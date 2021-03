Il premio Oscar Diane Keaton e la star di ″Black Bottom”, Taylour Paige reciteranno in “Mack e Rita”. Il film sarà prodotto da Alex Saks, scritto da Madeline Walter e Paul Welsh e diretto da Katie Aselton Duplass.

Mack & Rita: una commedia romantica

Mackenzie Martin è stanca di fare tutte tutto ciò che la società impone di fare per stare al passo e andare avanti a 30 anni. Sin da quando era una ragazzina, cresciuta dalla sua Grammie Martin, il suo desiderio più profondo è stato quello di essere proprio come lei. A suo agio nella sua stessa pelle, brava a dire “no” e in gran parte alleggerita da ciò che gli altri pensano di lei. Mack invece ha sempre amato un bel maglione grosso ed essere a letto entro le 8 di sera. Mentre si trova all’addio al nubilato della sua migliore amica a Palm Springs, Mack si imbatte in una capsula di regressione sonora da cui esce una donna di 70 anni, che dice di chiamarsi zia Rita. Ma la trasformazione di Mack non ha davvero nulla a che fare con il suo corpo esteriore e Mack scopre che la realtà della vecchiaia non è proprio quella che immaginava. Si scopre che sentirsi a proprio agio nella propria pelle non è un dato di fatto a 70, o a qualsiasi età, davvero, perché l’accettazione di sé viene da dentro e solo attraverso il vivere realmente.

Keaton interpreta il ruolo di Rita

Keaton, che recentemente ha recitato in “Love, Weddings & Other Disasters”, ha vinto un Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in “Annie Hall” e ha ricevuto altre tre nomination all’Oscar per “Something’s Gotta Give”, “Marvin’s Room” e “Reds”. I crediti cinematografici recenti includono “Alla ricerca di Dory”, “Book Club”, “Poms” e la mini serie della HBO “The Young Pope”.

Paige ha recentemente avuto ottime occasioni professionali, recitando nel film “Boogie” di Eddie Huang di Focus Features, attualmente nelle sale, e il film Netflix cinque volte nominato all’Oscar “Ma Rainey’s Black Bottom” come cantante di supporto di Ma. Paige ha anche recitato nel successo del Sundance “Zola.White Boy Rick” e nella serie BET “Hit the Floor”.

Maria Bruna Moliterni

19 ⁄ 03 ⁄ 2021