M3GAN 2: Un sequel audace che abbandona l’horror per l’azione sci-fi

L’attesa per M3GAN 2 cresce, poiché il sequel promette di distaccarsi notevolmente dal suo predecessore. Mentre il primo film si concentrava su elementi horror, il nuovo capitolo si avventura in un territorio sci-fi action, richiamando alla mente titoli iconici come Terminator 2 e RoboCop. Questa evoluzione ha suscitato curiosità tra il pubblico e i fan, ansiosi di scoprire come verrà accolto il film.

Le previsioni di incasso per M3GAN 2

Secondo le stime di Deadline, M3GAN 2, prodotto da Blumhouse e distribuito da Universal Pictures, dovrebbe debutare negli Stati Uniti con un incasso di circa 20 milioni di dollari. Tuttavia, le vendite dei biglietti in prevendita non hanno mostrato risultati entusiastici. Gli analisti prevedono che il film potrebbe incassare meno di titoli recenti come Evil Dead Rise, che ha guadagnato 24,5 milioni di dollari, e Smile 2, con 23,2 milioni di dollari. Questo scenario ha sollevato interrogativi sulla capacità del sequel di replicare il successo del primo capitolo.

Il successo del primo film e il ritorno del regista

M3GAN, uscito il 6 gennaio 2023, ha debuttato in un periodo favorevole, subito dopo le festività natalizie del 2022 dominate da Avatar: La via dell’acqua. Il film ha ottenuto un ottimo incasso iniziale di 30,4 milioni di dollari, grazie a una campagna di marketing efficace che ha fatto leva sulla popolarità di M3GAN come star virale su TikTok. Il regista e sceneggiatore del primo film, Gerard Johnstone, è tornato per dirigere il sequel, ma ha dichiarato che M3GAN 2 sarà un’esperienza completamente diversa. Il trailer ufficiale offre già un assaggio di questa nuova direzione, suggerendo un cambiamento radicale nel tono e nella narrazione.

I risultati finanziari di M3GAN e le aspettative per il sequel

Nel corso del 2023, M3GAN ha incassato un totale di 95,1 milioni di dollari negli Stati Uniti e 180 milioni di dollari a livello globale, generando un profitto netto di quasi 79 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di soli 12 milioni di dollari. Questo successo ha fornito a Johnstone una notevole libertà creativa per il sequel, e sembra che abbia sfruttato al massimo questa opportunità. Gli sviluppi narrativi e le scelte stilistiche di M3GAN 2 potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della saga, e il pubblico attende con interesse di vedere se la scommessa di cambiare genere porterà i risultati sperati.

