M.O.D.O.K. l’ultima serie animata di Marvel TV

Hulu ha rilasciato il primo trailer di M.O.D.O.K, il suo prossimo show animato che vedrà il cattivo Marvel alle prese con qualcosa di inaspettato. Lo show ha anche una data di uscita: debutterà il 21 maggio sul servizio di streaming.

M.O.D.O.K: il cattivo dei cattivi

Patton Oswalt presterà la voce al personaggio principale, il più brillante genio del male dell’Universo Marvel che è anche una testa gigante su una sedia flottante.

La serie, co-creata e scritta da Oswalt e Jordan Blum, racconta la storia di M.O.D.O.K. (Mental Organism Designed Only For Killing), che manda in bancarotta la propria organizzazione criminale e si ritrova a fare i conti con una famiglia fatiscente.

Lo show vede tra i protagonisti anche Melissa Fumero, Aimee Garcia, Wendi McLendon-Covey, Ben Schwartz, Beck Bennet, Jon Daly e Sam Richardson.

I 10 episodi della nuova serie Marvel debutteranno su Hulu il 21 maggio.

I piani di Hulu per l’universo dei cattivi Marvel

M.O.D.O.K è originariamente parte di una più ampia lista di spettacoli animati targati Marvel. Pianificati da Hulu nel 2019 dall’ormai defunta Marvel TV, insieme a “Hit-Monkey”, “Tigra & Dazzler” e “Howard the Duck”. I quattro show erano dovevano creare uno speciale show chiamato “The Offenders” (rilevando spettacoli crossover esistenti come i film degli Avengers o “Defenders” di Netflix).

Questi piani sono stati sconvolti nel 2019 quando Marvel TV è stata chiusa, il capo dello studio Jeph Loeb (che stava supervisionando i nuovi programmi animati) ha lasciato la compagnia. I futuri sforzi della Marvel TV sono stati messi sotto la divisione Marvel Studios di Kevin Feige (che ha un numero di show Marvel previsti per Disney +nei prossimi anni). Gli show che erano già in fase di sviluppo sotto la Marvel TV – come le ultime stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., Hulu’s Helstrome MODOK sono stati portati a termine, ma gli altri sono stati cancellati.

In questa luce, MODOK non è solo uno spin-off stravagante sull’universo Marvel; è un ultimo assaggio di un percorso diverso che gli adattamenti dei fumetti della compagnia avrebbero potuto intraprendere prima che la MCU prendesse il controllo dei programmi TV Marvel.

Ecco il trailer in lingua originale: