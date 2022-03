Lydia Hearst nel cast di “Werewolf Game”

Lydia Hearst (“Z Nation”), Tony Todd (“Candyman”), Bai Ling (“Red Corner”), Teala Dunn (“Are We There Yet?”) e Robert Picardo (“Star Trek: Voyager”) si sono uniti al cast di “Werewolf Game”, un film horror diretto dai registi di genere emergenti, Jackie Payne e Cara Brennan.

Lydia Hearst è la bella Abigail Folger in “The Haunting of Sharon Tate”

Scritto dallo stesso regista Jackie Payne, “Werewolf Game” è basato sul gioco di società di deduzione sociale inventato da Dimitry Davidoff nel 1986. Nel film, dodici sconosciuti vengono rapiti da una società di social media e costretti a giocare a un gioco in cui votano chi tra loro uccidere.

L’attore Tony Todd ha commentato: “Le mie radici come attore sono radicate nel teatro, motivo per cui il mio personaggio iconico in “Werewolf Game” mi attrae fortemente, proprio come è successo per “Immortal” (2020), la mia prima collaborazione con Margolies”.

Il progetto, difatti, nasce proprio dal fondatore di Different Duck Films, Rob Margolies, che produrrà insieme a Gretel Snyder. Margolies ha scoperto la sceneggiatura e le ha assegnato un contratto di produzione, il primo premio del suo annuale First Frame International Film Festival. Le riprese inizieranno a Los Angeles questa primavera.

Il thriller creato per essere PG-13 e rapire il pubblico

I registi di genere emergenti Payne e Brennan hanno introdotto un nuovo cattivo per l’icona del genere Tony Todd, attingendo alla cruda intensità degli anime e all’atmosfera agghiacciante dell’horror retrò. Questo thriller che piega i generi è stato creato per essere PG-13 per rapire il pubblico di adolescenti e adulti allo stesso modo.

Lydia Hearst è un’attrice, nata il 19 settembre 1984. Nei suoi 11 anni di carriera ha recitato in “The Haunting of Sharon Tate”, “Cabin Fever”, “Patient Zero” e “#Horror”.