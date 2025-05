Lux Pascal racconta l’emozione della morte di Joel in The Last of Us: il legame con Pedro Pascal

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lux Pascal, attrice cileno-americana e sorella dell’iconico Pedro Pascal, ha recentemente condiviso le sue emozioni riguardo a una delle scene più toccanti della seconda stagione di The Last of Us. Il forte legame tra i due fratelli è noto al pubblico, e non sorprende che Lux sia una grande sostenitrice del lavoro del fratello. La sua reazione alla morte del personaggio di Joel, interpretato da Pedro, ha catturato l’attenzione dei media e dei fan della serie.

L’intervista ai Premios Platino 2025

Durante un’intervista sul red carpet dei Premios Platino 2025, Lux ha parlato con grande intensità della scena in cui il suo fratello perde la vita nel quinto episodio, intitolato “Through the Valley”. Nonostante fosse già a conoscenza del destino del personaggio, l’impatto emotivo della scena si è rivelato devastante. Lux ha descritto il momento in cui ha visto l’episodio, rivelando di aver avuto un crollo emotivo. “Essendo sua sorella, conoscevo il destino del personaggio, ma quando ho visto l’episodio ho avuto un crollo. Ho davvero pensato di lanciare l’iPad”, ha confessato.

La sua reazione non è stata solo una questione di sorpresa, ma anche di una profonda connessione personale. Lux ha spiegato che la scena l’ha colpita così tanto da farla scoppiare in lacrime, evidenziando quanto sia difficile per lei, anche come spettatrice, assistere a una nuova e brutale uscita di scena del fratello. “Credo sia almeno la quarta volta che lo vedo morire sullo schermo. Tra Il trono di spade, Equalizer 2 e ora The Last of Us, è diventata quasi una tradizione… ma non mi ci abituerò mai”, ha aggiunto, rivelando il suo affetto e la sua preoccupazione per il fratello.

Il dolore di Pedro Pascal per la fine di Joel

Anche Pedro Pascal ha condiviso il suo dispiacere per l’addio al personaggio di Joel, un ruolo che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera e sulla sua vita personale. In un’intervista rilasciata ad Entertainment Weekly ad aprile, l’attore ha raccontato quanto sia stato difficile per lui lasciarsi alle spalle quel personaggio. “Più passa il tempo, più fatico ad accettarlo. È stato un addio doloroso”, ha dichiarato.

Pascal ha spiegato che, sebbene avrà l’opportunità di lavorare nuovamente con molti dei suoi colleghi in altri progetti, l’esperienza di interpretare Joel è unica. “Joel è un personaggio unico, e non mi capita spesso di pensarci… perché mi rende triste”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza e la complessità del suo ruolo in The Last of Us.

Un flashback che riporta alla memoria

Pedro Pascal è apparso brevemente anche più avanti nella seconda stagione, in un flashback mostrato nel quinto episodio intitolato “Feel Her Love”. Questo momento ha offerto ai fan un’ulteriore opportunità di rivedere il personaggio, ma per molti, inclusa Lux, la sua scomparsa rimane una ferita difficile da rimarginare. La connessione emotiva tra i personaggi e il pubblico è stata una delle chiavi del successo della serie, e il legame tra Lux e Pedro aggiunge un ulteriore strato di profondità a questa esperienza condivisa.

La reazione di Lux Pascal e le parole di Pedro Pascal evidenziano non solo il potere della narrazione, ma anche come le storie possano influenzare profondamente le relazioni personali e il modo in cui gli attori vivono i loro ruoli.

