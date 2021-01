Lupin: in arrivo su Netflix la seconda parte della prima stagione

“Lupin”, con protagonista Omar Sy, tornerà su Netflix quest’estate con la seconda metà della prima stagione.

Un grandissimo successo Netflix tornerà presto sulla piattaforma streaming

Il thriller poliziesco francese “Lupin”, con protagonista Omar Sy, attualmente tra gli show Netflix più seguiti, tornerà sulla piattaforma con la seconda meta della prima stagione in estate. La serie è diventata un grande successo per lo streamer, con un numero di ascolti che contava 70 milioni di famiglie al momento del lancio dello show, l’8 gennaio 2021. “Lupin” è diventata inoltre la prima serie tv francese a entrare nella top ten di Netflix negli Stati Uniti. Si è inoltre classificata al primo posto in molti altri Paesi. Un successo sorprendente e in parte inaspettato.

La seconda metà della prima stagione, che si conclude con un cliffhanger piuttosto scioccante, è diretta da Ludovic Bernard (“The Climb”) e Hugo Gélin (“Love at Second Sight”) e si comporrà di 5 episodi.

La rivisitazione moderna del famoso Arsenio Lupin

Omr Sy interpreta Assane Diop, personaggio che si ispira al famoso ladro gentiluomo, noto in tutto il mondo e mago dei travestimenti, Arsène Lupin. L’originale francese della Gaumont Télévision è stato creato da George Kay (“Killing Eve”) in collaborazione con François Uzan (“Family Business”). Si tratta di un adattamento in chiave contemporanea dei romanzi dello scrittore francese Maurice LeBlanc, che ha creato il personaggio nel 1905. I libri sono alla base di decine di film e serie tv con protagonista Lupin.

Ambientato a Parigi, straordinario sfondo dello show, la prima parte serie, divisa in cinque episodi, di “Lupin, Dans L’Ombre D’Arsène”, presenta il protagonista Diop che, da adolescente, ha vissuto un trauma che lo ha sconvolto e che non ha mai del tutto superato: la morte del padre accusato di un crimine che non ha commesso. Ora Diop è deciso vendicare suo padre e sarà l’astuzia la sua incredibile arma per superare chiunque ostacoli il suo obiettivo.

28/01/2021

Giorgia Terranova