L’universo di Dexter: buchi di trama e interrogativi irrisolti

L’interesse per la serie “Dexter” è tornato a crescere grazie ai numerosi progetti in fase di sviluppo, tra cui il sequel “New Blood”. Mentre i fan attendono con ansia le nuove avventure del celebre serial killer, è opportuno esaminare alcuni aspetti della trama che hanno suscitato interrogativi tra gli spettatori. Questi buchi narrativi, sebbene non siano determinanti per la storia, offrono spunti di riflessione su come la narrazione sia stata costruita nel corso degli anni.

La scatola dei vetrini mai scoperta

Un elemento distintivo del personaggio di Dexter Morgan è la sua abitudine di conservare trofei delle sue vittime. In particolare, la scatola di legno contenente i vetrini di sangue rappresenta un simbolo inquietante della sua natura. Questo oggetto, nascosto nel condizionatore del suo appartamento, è rimasto invisibile agli occhi di investigatori esperti come Frank Lundy, interpretato da Keith Carradine, e sua sorella Debra Morgan, interpretata da Jennifer Carpenter. È sorprendente che, nonostante le numerose perquisizioni effettuate nella sua abitazione, nessuno sia mai riuscito a scoprire questo particolare trofeo.

Il condizionatore è un luogo piuttosto ovvio da controllare durante un’indagine, eppure la presenza della scatola è stata ignorata per gran parte della serie. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla competenza degli investigatori e sulla credibilità delle indagini condotte. La scelta di nascondere un oggetto così incriminante in un luogo così accessibile sembra contraddire la logica di un serial killer esperto come Dexter, il quale, pur essendo astuto, ha avuto la fortuna di non essere mai scoperto in questo aspetto cruciale della sua vita criminale.

L’incompetenza della polizia di Miami

Un altro aspetto che ha suscitato discussioni tra i fan è l’apparente incapacità del dipartimento omicidi di Miami Metro. Questa situazione, sebbene necessaria per permettere a Dexter di operare senza essere disturbato, ha portato a momenti di incredulità. Gli agenti, nonostante le loro competenze, sembrano ignorare indizi evidenti e non riescono a mettere insieme i pezzi del puzzle, rendendo la narrazione quasi comica in alcune situazioni.

Dexter, un personaggio di grande intelligenza, si è trovato spesso circondato da colleghi che sembravano non accorgersi dei suoi comportamenti sospetti. Anche quando le prove indicavano un possibile colpevole all’interno del dipartimento, le indagini interne si rivelavano superficiali e facilmente manipolabili. Questo aspetto ha portato a una riflessione sulla rappresentazione della polizia nella serie e su come la scrittura possa influenzare la percezione del pubblico riguardo alla giustizia e all’efficacia delle indagini.

Lo smaltimento dei corpi

Il metodo di Dexter per eliminare le sue vittime è altrettanto discutibile. Il suo approccio prevede lo smembramento dei corpi, che vengono poi sistemati in sacchi della spazzatura zavorrati e gettati nella Corrente del Golfo, a bordo della sua barca. Sebbene le correnti marine possano giustificare la dispersione dei resti, è difficile credere che, in anni di omicidi, nessuno abbia mai trovato un indizio, anche il più piccolo.

L’assenza di segnalazioni da parte di biologi marini o passanti, così come la mancanza di ritrovamenti da parte della Guardia Costiera, solleva interrogativi sulla plausibilità della trama. L’idea che decine, se non centinaia, di corpi possano scomparire senza lasciare traccia richiede una sospensione dell’incredulità piuttosto elevata. Questo aspetto della narrazione invita a riflettere su come la serie affronti il tema della criminalità e della giustizia, creando un contrasto tra la realtà e la finzione.

Con l’arrivo del nuovo trailer di “Dexter: Resurrection”, previsto per il 13 luglio, i fan sono pronti a scoprire come si evolverà la storia del noto serial killer, sperando che le nuove trame possano rispondere ad alcune delle domande rimaste in sospeso nel corso degli anni.

