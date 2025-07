Lucky Red: una stagione cinematografica ricca di novità e grandi attese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La stagione cinematografica del 2025 si apre con ottime performance di film di autori rinomati, mentre si prepara a un rilancio nei prossimi mesi con titoli che hanno riscosso successo al Festival di Cannes e che ambiscono a una selezione al Festival di Venezia. In questo contesto, Lucky Red ha svelato il suo programma per i prossimi mesi durante le Ciné giornate di cinema, un evento che riunisce professionisti del settore per discutere delle novità e delle tendenze del panorama cinematografico.

Lucky Red e il successo di Cannes

Lucky Red ha recentemente concluso un’edizione del Festival di Cannes con risultati molto positivi, confermando la sua posizione di rilievo nel settore della distribuzione cinematografica. La società è ora pronta a replicare questo successo con una selezione di film che potrebbero essere presentati anche al Festival di Venezia. L’attenzione di Lucky Red si concentra su opere di qualità, con un forte focus su autori affermati e talenti emergenti, coprendo una vasta gamma di generi e stili. Questo approccio mira a soddisfare un pubblico variegato, mantenendo viva l’attenzione su storie significative e ben raccontate.

I titoli in arrivo

Durante le Ciné giornate di cinema a Sorrento, Lucky Red ha presentato un listino ricco e diversificato. La programmazione estiva si apre con “Presence”, un film horror diretto dal talentuoso Steven Soderbergh, che promette di portare brividi e suspense sul grande schermo. Questo titolo rappresenta un’interessante novità per gli appassionati del genere, ma non è l’unico. La distribuzione prevede anche una riscoperta di classici del passato, opere che continuano a riscuotere successo tra un pubblico giovane e appassionato di cinema.

Le attese per l’autunno

L’autunno si preannuncia altrettanto promettente, con l’arrivo in sala di due film che hanno trionfato a Cannes: “Un semplice incidente” di Jafar Panahi e “Sentimental Value” di Joachim Trier. Entrambi i titoli hanno suscitato grande interesse e aspettative, e la loro distribuzione rappresenta un’opportunità per il pubblico di apprezzare opere di alta qualità che affrontano temi attuali e rilevanti. Durante un’intervista video a Riccione, Andrea Occhipinti, CEO di Lucky Red, ha condiviso dettagli su questi progetti, sottolineando l’importanza di portare al pubblico storie che stimolino la riflessione e l’emozione.

Con un programma così variegato e stimolante, Lucky Red si prepara a un’altra stagione di successi, contribuendo a mantenere viva la passione per il cinema di qualità in Italia.

