Lucky Red: Un autunno di cinema autoriale e di qualità per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La programmazione di Lucky Red per la seconda metà del 2025 si distingue per la forte impronta autoriale, presentando opere di registi di fama internazionale. Tra horror, adattamenti e nuove visioni, la casa di distribuzione offre una selezione di film di alta qualità, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico esigente. Da Steven Soderbergh a Luc Besson, passando per nomi noti come Richard Linklater e Park Chan-wook, il cartellone promette un viaggio emozionante attraverso il panorama cinematografico contemporaneo.

L’horror di Steven Soderbergh: Presence

Uno dei titoli più attesi è senza dubbio Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh, che arriverà nelle sale il 24 luglio. Questa ghost story, presentata in anteprima al Comicon di Napoli, è stata girata interamente in una singola location e vanta un cast di attori di talento, tra cui Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox. L’atmosfera cupa e inquietante del film è destinata a catturare l’attenzione degli appassionati del genere horror, un campo in cui Soderbergh ha già dimostrato di saper eccellere. La scelta di un’unica location per le riprese suggerisce un approccio intimo e claustrofobico, che potrebbe amplificare la tensione narrativa. Con questa pellicola, Lucky Red continua a esplorare il lato più oscuro del cinema, mantenendo alta la qualità artistica.

Dracula di Luc Besson: Un classico rivisitato

Un altro titolo di grande interesse è il Dracula di Luc Besson, un nuovo adattamento del celebre romanzo di Bram Stoker. Il film, che vede come protagonista Caleb Landry Jones, è accompagnato da un cast di spicco che include Christoph Waltz, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Besson, noto per il suo stile distintivo, promette di infondere una nuova vita a questo classico gotico, mantenendo intatta l’essenza dell’opera originale. La collaborazione con Jones, già visto in Dogman, potrebbe rivelarsi particolarmente fruttuosa, dato il talento dell’attore. La curiosità attorno a questo progetto è palpabile, e gli appassionati di cinema attendono con ansia di scoprire come il regista di Léon interpreterà la storia di Dracula.

In aggiunta, dal 15 al 17 settembre, Lucky Red riporterà sul grande schermo Velluto Blu di David Lynch in versione 4K. Questo evento speciale, che segna il ritorno di un capolavoro del cinema, chiuderà la stagione estiva con un’esperienza visiva unica, attirando sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Una line-up di grandi autori

La programmazione di Lucky Red per la fine dell’anno è arricchita da una serie di film di registi di grande prestigio. Tra questi, Enzo, diretto da Robin Campillo e basato su un progetto di Laurent Cantet, con Pierfrancesco Favino nel ruolo principale. Questo film ha già fatto il suo debutto al Festival di Cannes, aprendo la Quinzaine des Réalisateurs, e promette di essere una delle opere più significative della stagione.

Altri titoli da tenere d’occhio includono Un semplice incidente di Jafar Panahi, che ha ricevuto la Palma d’Oro a Cannes, e Sentimental Value di Joachim Trier. Non mancano anche opere di Sergei Loznitsa con I due procuratori e Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. Richard Linklater, noto per la sua trilogia dell’alba e il pluripremiato Boyhood, torna con Nouvelle Vague, un film che si preannuncia sorprendente. Infine, Park Chan-wook presenta No Other Choice, mentre il mondo dell’animazione internazionale sarà rappresentato da La Piccola Amélie, un’opera che ha già riscosso successo nei festival di Cannes e Annecy.

Con una line-up così variegata e di alta qualità, Lucky Red si conferma come un punto di riferimento nel panorama cinematografico, capace di attrarre un pubblico diversificato e appassionato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!