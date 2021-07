Lucifer: il trailer dell’ultima stagione in onda su Netflix

“Lucifer” si presenta con un trailer diabolico. La prossima ed ultima stagione debutterà a settembre su Netflix

Lucifer: il trailer e la data di uscita dell’ultima stagione

Netflix ha rilasciato finalmente un teaser trailer per la prossima stagione di “Lucifer”, ma consiste principalmente in un montaggio di scene sparse delle stagioni precedenti. L’unico indizio della prossima stagione è che il protagonista parla parla con un poliziotto.

In Occasione del Comic-Con di San Diego, Lucifer stesso, interpretato da Tom Ellis, si è unito ai produttori esecutivi, Joe Henderson e Ildy Modrovich per condividere scoop su cosa ci si può aspettare dalla sesta e ultima stagione di Lucifer. I fan hanno così appreso che la serie comincerà questo autunno.

Dall’insuccesso al successo

“Lucifer” parla del diavolo che decide di vivere a Los Angeles perché è stanco dell’inferno. Mentre si trova a Los Angeles, prende in possesso un nightclub e risolve i crimini per la polizia della città. Lo serie è stata presentata per la prima volta su FOX ma è stata cancellata dopo la sua terza stagione. Fortunatamente, Netflix lo ha raccolto e ora lo spettacolo si dirige verso la sua sesta e ultima stagione.

Il progetto di principio è stato sviluppato da Tom Kapinos ed è basato sul personaggio DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg tratto dalla serie di fumetti “The Sandman”, che in seguito divenne il protagonista di una serie di fumetti spin-off, entrambi pubblicato dall’impronta Vertigo di DC Comics. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer Television, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

La sesta e ultima stagione di “Lucifer” debutterà su Netflix il 10 settembre 2021.

Francesca Reale

26/07/2021