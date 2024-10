Luce Caponegro: un nuovo inizio lontano dal porno tra famiglia e imprenditoria

Luce Caponegro, ex pornostar conosciuta con il nome d’arte di Selen, ha compiuto 57 anni e oggi si dedica con passione alla gestione di un centro estetico. Dopo aver vissuto una vita segnata da scelte audaci e controversie, Caponegro riflette sul suo passato e sul suo desiderio di superarlo. L’ex attrice hard, ora madre e imprenditrice, ha condiviso la sua storia in un’intervista, esprimendo l’intento di voltare pagina e abbandonare l’etichetta che l’ha accompagnata per tanto tempo.

La vita di Luce Caponegro oggi

Oggi Luce Caponegro è una donna focalizzata sulla sua carriera come imprenditrice. Ha avviato un centro estetico, una scelta che riflette il suo impegno per un futuro più sereno e gratificante. Ad oggi, Caponegro non è soltanto la proprietaria di un’attività, ma si è anche affermata come esperta nel settore della tricopigmentazione per il cuoio capelluto. La sua passione per il mondo della bellezza si traduce in diverse competenze, per le quali ha conseguito numerosi diplomi. Luce insegna materia come scienza dell’alimentazione, nutrizione e make-up presso una scuola di estetica a Ravenna, dimostrando la sua volontà di contribuire attivamente alla formazione di nuove generazioni nel settore.

Il suo passato, legato al mondo del porno, le ha lasciato delle cicatrici, ma Luce non ha intenzione di farsi definire da quel capitolo della sua vita. “Non voglio più parlare di Selen”, afferma con determinazione, privando il suo passato di potere nella sua vita attuale e futura. Nonostante le sfide lavorative che affronta come imprenditrice in Italia, Caponegro continua a perseverare, informando i suoi interlocutori che la vita da imprenditore può essere dura e richiedere impegno e sacrificio.

La maternità e il rapporto con i figli

La maternità è un aspetto cruciale della vita di Luce Caponegro. Ha due figli, Kangi e Gabriele, e nel corso dell’intervista ha condiviso le difficoltà e le gioie di crescere da sola i suoi ragazzi. Del primogenito, Kangi ha voluto ricordare che, nonostante le esperienze di bullismo a causa della sua carriera, ha cercato sempre di supportarlo, spiegandogli che il suo lavoro era solo un aspetto della sua vita e non la sua intera identità. “Ho smesso di fare film quando lui aveva 10 anni”, ha puntualizzato, dimostrando una chiara scelta di protezione verso i suoi figli.

Gabriele, il secondogenito, ha visto il suo padre abbandonarla nel momento in cui ha scoperto della gravidanza. Tuttavia, Luce ha affrontato questa situazione con resilienza e determinazione, affermando che nonostante il suo passato, la maternità è ciò che le è riuscito meglio. Descrive i suoi figli come bravi e onesti, ed entrambi presentano qualità che fanno emergere il suo orgoglio di madre. Caponegro sottolinea che ha sempre incoraggiato la libertà di scelta nei suoi ragazzi, creando un ambiente in cui potessero esprimere le loro individualità.

Una decisione consapevole di allontanarsi dal passato

Luce Caponegro ha definito il suo ingresso nel mondo dell’hard come un episodio di esplorazione e divertimento. A 20 anni, ha abbracciato un settore controverso, ma con il tempo ha compreso che il suo coinvolgimento si stava trasformando in qualcosa di indesiderato, tanto che ha deciso di chiudere quel capitolo della sua vita. Caponegro ha sottolineato di non rimpiangere le esperienze passate ma di essere consapevole del marchio indelebile che la sua carriera ha avuto su di lei. “Ho pagato uno scotto pesantissimo”, è stata la sua dichiarazione sul pregiudizio che deve ancora affrontare, venendo sempre identificata come Selen piuttosto che Luce.

Nel riflessioni su Moana Pozzi, ha dichiarato di riconoscere il fascino e l’eleganza di quest’ultima, ma ha anche difeso la propria individualità, sottolineando che le due non sono paragonabili. Pur mantenendo un rispetto per il passato, Luce ora guarda al futuro con la voglia di superare l’etichetta di pornostar e dedicarsi completamente ai suoi attuali impegni imprenditoriali e familiari. Con il suo centro estetico e le sue attività di insegnamento, Luce Caponegro sta tracciando un nuovo cammino, desiderosa di costruire una nuova immagine basata su solide fondamenta e sulla passione per la bellezza e la salute.