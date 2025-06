Crisi dei festival cinematografici in Italia: l’appello di Andrea Minetto del 24Frame Future Film Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi mesi, il panorama dell’audiovisivo italiano ha affrontato sfide significative, in particolare a causa delle nuove normative sul Tax Credit introdotte lo scorso anno. Mentre si discute ampiamente delle difficoltà produttive, è emerso un altro aspetto cruciale: la situazione dei festival e degli eventi cinematografici, che svolgono un ruolo fondamentale nel connettere il pubblico con il mondo del cinema. Andrea Minetto, Direttore Generale del 24Frame Future Film Festival di Bologna, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo a un silenzio assordante che circonda questi eventi, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo con le istituzioni.

La situazione dei festival in Italia

L’Italia ospita una vasta gamma di festival cinematografici, dai più celebri come quelli di Venezia e Roma a eventi locali che operano in modo diretto sul territorio. Questi festival non solo offrono un’opportunità di incontro tra il pubblico e i film, ma fungono anche da aggregatori culturali, promuovendo la consapevolezza e l’apprezzamento del cinema. Tuttavia, come evidenziato da Minetto, l’attenzione mediatica e istituzionale si è concentrata principalmente sulle problematiche legate al Tax Credit, trascurando il valore dei festival come strumenti di diffusione culturale.

Minetto ha affermato che i festival rappresentano i luoghi dove i film possono entrare in contatto con il pubblico per la prima volta, ma la mancanza di supporto e visibilità sta mettendo a rischio la loro esistenza. La situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di bandi di finanziamento per il 2025, che normalmente dovrebbero essere pubblicati con un anno di anticipo. Questo ritardo ha generato incertezza tra gli organizzatori, rendendo difficile la pianificazione e la progettazione degli eventi.

Le difficoltà di programmazione per il 2025

La mancanza di criteri chiari per la progettazione dei festival ha creato un clima di confusione. Molti eventi, come il 24Frame, si trovano a dover affrontare la sfida di programmare senza sapere quali saranno i requisiti per ottenere finanziamenti. Minetto ha sottolineato che alcuni festival, come il Biografilm, si trovano in una situazione simile, con eventi programmati per maggio e giugno che rischiano di non avere il supporto necessario per andare avanti.

La difficoltà di operare in questo contesto è evidente. Molti festival hanno già realizzato i loro progetti, ma ora si trovano a dover affrontare l’incertezza riguardo ai finanziamenti. La mancanza di risposte e di criteri chiari ha reso impossibile per gli organizzatori pianificare in modo efficace, portando a una situazione paradossale in cui si deve progettare per eventi già avvenuti.

Le cause dei ritardi e la necessità di dialogo

Minetto ha identificato diverse cause alla base dei ritardi nella pubblicazione dei bandi. Tra queste, la mancanza di un accordo tra le diverse parti coinvolte, comprese le autorità politiche e amministrative, che devono tradurre le direttive in azioni concrete. Inoltre, la commissione responsabile per la valutazione dei progetti non è stata rinnovata, creando un ulteriore ostacolo alla capacità di operare nel settore.

Un altro aspetto critico è rappresentato dai criteri di selezione per i finanziamenti, che spesso risultano discrezionali e non basati su parametri concreti. Minetto ha evidenziato che la storicità dei festival, il numero di film presentati e la sostenibilità ambientale dovrebbero essere considerati nella valutazione, ma attualmente non lo sono. Questo porta a una situazione in cui festival più grandi e influenti possono ottenere finanziamenti a scapito di eventi più piccoli e meritevoli.

L’importanza della programmazione culturale

La mancanza di certezze riguardo ai finanziamenti e alle politiche culturali sta avendo un impatto diretto sulla capacità dei festival di programmare il futuro. Senza una strategia chiara, è difficile per gli organizzatori costruire un percorso tematico e di offerta. Minetto ha sottolineato che, nonostante il 24Frame abbia ottenuto una buona reputazione e investimenti significativi, la mancanza di certezze sta mettendo a rischio la sua sopravvivenza.

I festival non sono eventi temporanei, ma organismi complessi che richiedono una pianificazione a lungo termine. La promozione della cultura è un diritto costituzionale, e spetta allo Stato garantire il supporto necessario per la sua realizzazione. La situazione attuale mette in evidenza l’importanza di un dialogo costruttivo tra festival e istituzioni, affinché si possano definire criteri chiari e sostenibili per il finanziamento degli eventi.

La necessità di un cambiamento

La crisi dei festival cinematografici in Italia è una questione che riguarda non solo il 24Frame, ma molti eventi sul territorio. Minetto ha sottolineato che, senza un intervento tempestivo, molti festival potrebbero non sopravvivere. La situazione attuale richiede un’azione immediata da parte delle istituzioni, con la pubblicazione dei bandi e una revisione dei criteri di finanziamento.

Il dialogo tra festival e istituzioni è fondamentale per garantire che i festival possano continuare a svolgere il loro ruolo di promozione culturale. I festival sono luoghi di scoperta e confronto, e senza di essi, il panorama cinematografico italiano rischia di impoverirsi. È essenziale che tutti gli attori coinvolti riconoscano l’importanza di questi eventi e lavorino insieme per garantire un futuro sostenibile per il cinema italiano.

