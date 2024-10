Lucca Comics & Games 2024: Wonder Pictures presenta anteprime cinematografiche e iniziative esclusive

A pochi giorni dall’avvio del Lucca Comics & Games 2024, previsto dal 30 ottobre al 3 novembre, grandi novità si preparano a catturare l’attenzione degli appassionati di cinema e cultura pop. Wonder Pictures, in collaborazione con la piattaforma IWONDERFULL, sta preparando una serie di eventi che promettono di esaltare l’arte cinematografica attraverso proiezioni esclusive e incontri con autori di fama internazionale. L’evento non si limita solo al cinema, ma prevede anche attività interattive per famiglie e bambini, dimostrando un forte impegno verso un pubblico trasversale.

Anteprime di film attesi al festival

Durante la manifestazione lucchese, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’anteprima di “The Substance“, opera dal forte sapore horror firmata da Coralie Fargeat. La pellicola, che vede la partecipazione di star come Demi Moore e Margaret Qualley, ha già fatto parlare di sé per il riconoscimento ottenuto al Festival di Cannes. “The Substance sarà proiettato nelle sale italiane proprio il 30 ottobre, giorno di apertura del festival, rendendo questo appuntamento un’occasione da non perdere per gli amanti del genere.”

In aggiunta, “The Beast” di Bertrand Bonello rappresenterà un momento cruciale della manifestazione. Non solo sarà proiettato, ma l’autore condurrà anche un panel in cui esplorerà il tema dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel cinema e nell’animazione. Questo dibattito si preannuncia di grande attualità e rilevanza, dato il crescente interesse per le nuove tecnologie nel settore dell’intrattenimento.

Attività interattive per famiglie e presentazione di opere letterarie

L’evento offre anche spazi dedicati ai più giovani, come la presentazione del libro illustrato “Snot and Splash – Il mistero dei buchi scomparsi“, edito da Salani. L’opera, che trae ispirazione dall’omonimo film di Teemu Nikki, sarà al centro di un laboratorio creativo condotto dall’autore Manlio Castagna. Questo laboratorio è pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza ludica e educativa, sottolineando l’importanza della narrazione visiva e dell’illustrazione.

La combinazione di cinema e letteratura non è un caso. Wonder Pictures e IWONDERFULL intendono colmare il divario tra queste due forme di espressione artistica, offrendo stimoli sia per il pubblico giovane che per gli adulti, in un contesto che promuove la partecipazione di tutto il nucleo familiare.

Iniziative speciali e celebrazioni cinematografiche

Un altro highlight della presenza di IWONDERFULL a Lucca sarà la celebrazione della pluripremiata pellicola “Everything Everywhere All At Once“. Grazie alla collaborazione con Gigaciao, appassionati e collezionisti avranno l’opportunità di scoprire quattro locandine inedite create da artisti di fama come Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua. Queste locandine non solo rappresentano un omaggio al film, ma offrono anche un’opportunità per interagire con gli autori durante un’esclusiva sessione di firmacopie. Lo stand di Gigaciao diventerà, quindi, un luogo di incontro per i fan e per gli amanti dell’arte visiva.

La presenza di opere cinematografiche di largo respiro, unite a iniziative più intime e artistiche, contribuisce a rendere il Lucca Comics & Games un evento imperdibile per chi desidera approfondire il panorama cinematografico contemporaneo e interagire con figure di riferimento nel settore. Quest’anno, la manifestazione si propone di consolidare legami tra il cinema, la letteratura e il pubblico, promuovendo un’esperienza immersiva e profonda.

Oltre a tutti questi eventi, l’attenzione continua a crescere attorno al DVD di “Inside Out 2“, che è al momento tra i più venduti del mercato. La sezione dedicata al merchandising del festival promette di attrarre molti visitatori, desiderosi di portare a casa un pezzo del loro amato cinema.