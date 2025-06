Lucasfilm: possibili successioni e futuro dopo le dimissioni di Kathleen Kennedy

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le recenti notizie provenienti da Hollywood hanno acceso i riflettori sulle dinamiche interne di Lucasfilm, in particolare riguardo alla successione di Kathleen Kennedy. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la produttrice, che ha guidato lo studio per oltre un decennio, dovrebbe ufficialmente lasciare il suo incarico ad agosto. Le speculazioni su chi la sostituirà si intensificano, con fonti che suggeriscono che Lucasfilm potrebbe optare per una promozione interna, puntando su due figure chiave già presenti nel team.

Le figure chiave di Lucasfilm: Dave Filoni e Carrie Beck

Dave Filoni e Carrie Beck sono i nomi che emergono con maggiore insistenza come potenziali successori di Kathleen Kennedy. Filoni, noto per il suo ruolo di direttore creativo, è spesso descritto come il “successore spirituale” di George Lucas. La sua lunga carriera all’interno della compagnia lo ha reso una figura centrale, particolarmente apprezzata per il suo lavoro su serie iconiche come “Star Wars: The Clone Wars” e “Ahsoka“. Tuttavia, la sua forte connessione con la tradizione di Star Wars ha sollevato preoccupazioni tra alcuni membri della Disney. C’è il timore che il suo approccio possa risultare troppo ancorato al passato, allontanando i nuovi spettatori che potrebbero preferire toni più innovativi, come quelli visti in “Andor“.

Dall’altro lato, Carrie Beck, che lavora in Lucasfilm dal 2012, ha una conoscenza approfondita delle operazioni aziendali. Tuttavia, anche lei condivide con Filoni la mancanza di esperienza nel settore cinematografico. Questo potrebbe rappresentare una sfida, soprattutto considerando che Lucasfilm intende tornare a produrre film dopo un periodo di focus sulle produzioni per lo streaming. Per garantire una transizione fluida, si ipotizza che Kathleen Kennedy possa rimanere coinvolta come produttrice per alcuni progetti selezionati, fornendo così continuità e supervisione in un momento di cambiamento.

I progetti futuri di Star Wars

Nonostante le incertezze legate alla leadership, Lucasfilm continua a lavorare su numerosi progetti legati all’universo di Star Wars. Attualmente, diversi film sono in fase di sviluppo, con nomi di spicco coinvolti nella produzione. Tra questi, Jon Favreau, Simon Kinberg, James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Dave Filoni, Shawn Levy e Taika Waititi. Ognuno di questi registi e produttori porta con sé una visione unica, contribuendo a un panorama variegato che potrebbe arricchire ulteriormente il franchise.

La situazione attuale di Lucasfilm è quindi caratterizzata da un mix di attesa e opportunità. Mentre il futuro della compagnia si delinea, la scelta di un nuovo leader rappresenta un passo cruciale per il destino di Star Wars. La capacità di Filoni e Beck di navigare in questo periodo di transizione sarà fondamentale per mantenere viva la magia di una saga che ha appassionato generazioni di fan in tutto il mondo.

